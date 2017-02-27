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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 07:52
Весь этот негатив от привычки хомячить на нисходящем тренде
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funky77
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Додано: Вів 05 жов, 2021 08:27
26.50-26.52/26.58-26.60
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odessit2007
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:27
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sani_2012
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:31
Прораб написав:
Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
одне приносить надію, що це не може тривати дуже довго
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vovakwasov
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:33
sani_2012 написав:
26.44*Відправлено з Чату
Ну вот, сейчас начнётся...)))
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funky77
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:56
Alex2007 написав:
...
Я как понимаю - если у нас крепкая гривна, то значит и инфляция должна быть низкой. Но инфляция у нас сильная и от курса как-то не сильно зависит - так смысл в постоянном укреплении? (наоборот низкий курс - это увеличение импорта и увеличение напряжения в будущем).
да еще в таком ручном укреплении, когда явно видно что держат-держат-выкупают, по несколько недель держат какой-то уровень, потом "вдруг" ни с того ни с сего держалка ломается и курс уходит; как же так, еще пусть докажут мне что нельзя дальше держать и не проваливать курс. Видно же все прекрасно. Эти наперстки хорошо известны за много лет наблюдений. ДЕржите - так держите до конца, а не создавайте какие-то иллюзии.
Черговий транш мвф они ожидают - если у нас так все хорошо, так зачем нам очередной транш? Или без дозы совсем никак?
Разумно было бы выкупать побольше валюты при стабильном курсе, погашать старые долги своими силами и соответственно поменьше влазить в новые непонятные кредиты мвф. Нет же - мы возьмем на себя очередные странные обязательства под очередной кредит и так по кругу. Странная политика, если честно.
Займитесь созданием товаров и услуг на внутреннем рынке, предлагайте их дешевле, чем другие, конкурируйте - этим Вы сделаете свой вклад в уменьшение инфляции и Вас будет радовать укрепление национальной валюты...
Востаннє редагувалось pppman
в Вів 05 жов, 2021 10:00, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:57
26,50 - 26,56
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Petro2004
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:10
vitaliian написав: Прораб написав:
Інфляція з'їдає доходи, курс з'їдає заощадження у валюті (матраци).
Це унікальний аферізм.
какой аферизм, никто не гарантирует вам доход ни на депозите, ни на курсовой разницы, ни в золоте ни где либо ещё. Более менее гарантирован доход vip пенсионерам и топ менеджерам госкомпаний. Остальные все в статусе раба должны пахать за тарелку риса, и со времен древнего Египта никаких особых социальных изменений нет, разве что пару себе рабу разрешается выбрать самостоятельно.
В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
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Прораб
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27
Веселуха аля 2019-й продолжается.
НБУ самоустранился.
ТАС по 26.50 наливает.
Вот вам и долгожданные 26.50.
Инфляция растет.
Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет.
Долларовые матрасы тают.
Покращення триває.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 05 жов, 2021 10:32, всього редагувалось 2 разів.
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