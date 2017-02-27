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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:10
В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27
Веселуха аля 2019-й продолжается.
НБУ самоустранился.
ТАС по 26.50 наливает.
Вот вам и долгожданные 26.50.
Инфляция растет.
Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет.
Долларовые матрасы тают.
Покращення триває.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 05 жов, 2021 10:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:42
Так, їм би ніч простояти та день протриматися)
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:01
тупорылые злобные клоуны атаковали всё, что только можно было.
в раде совсем треш пошел
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03
Давно, недолго и спустя месяц после взятия планки (август -> сентябрь 2008-го) в мире начался тяжелый финансовый кризис. Дорогая нефть (газ, другое сырье, недвижимость) - верный признак перегрева экономики, заканчивающегося дефицитом валюты, когда инвесторы пытаются виртуальные прибыли превратить в реальные, и начинается игра в музыкальные стулья.
Мое ИМХО, нефть - это уже прокомпостированный талончик. Длинные деньги ей привлекать тяжело. Ценовой пузырь газа - тоже не более, чем временная игра на тонком рынке, и лопнет он максимум весной 2022-го. Но если тейперинг ФРС запустит раньше, то может и раньше. Красная долгосрочная цена нефти - 60 долларов, газа - 200
Развитые страны, эмитирующие СКВ, в стафляции, а НБУ ни во что, кроме инфляционного таргетирования, не умеет (хотя бы потому, что не отходит от этой политики, что бы ни происходило вокруг - один ответ на все вызовы), поэтому борется монетарными средствами с немонетарным на локальном уровне ростом цен, чем еще больше ограничивает спрос
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.10.2021................26,4408
Доллар потерял 13 копеек.
МКГ*............7.2955............7.3341...........+0.53%
За прошедшие сутки гривна серьезно укрепилась ко всем валютам.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился. Совершив пару совсем мелких колебаний, в результате за час выросли на копейку.
В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия. Такая дневная динамика в сочетании с присутствием НБУ на рынке вряд ли дает повод для обвинений в самоустранении.
НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Слабо сопротивлялись доходы казначейства. Остальные факторы совсем мелкие.
В пятницу объем МБ уменьшился с 464.1 до 372.7 млн. Обороты чистые и, как было видно еще в пятницу, очень скромные. Сочетание пятницы с первым днем месяца дало о себе знать. Клиентский спрос вырос и существенно превысил сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:33
Если быть точным, НБУ с утра уже два раза взял по 5 млн (первый раз он так делает), а потом выставил бид на 26,395. И вполне к концу дня можем его зацепить.
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:51
Маю припущення, що ринок сам себе заганяє в крайнощі. Адже в останні тижні НБУ після відкупу чергових 5 млн, стає із бідом нижче ринку і здебільшого нічого не відкуповує. Збоку це не виглядає на ринкові торги а на спекулятивну гру експорту проти імпорту. Всі інші учасники просто займають чиюсь сторону.
Такі торги не рідко призводять до того, то ті хто очікував дна або піку, закривають свої позиції "по чому Бог пошле". І в кінцевому варіанті, можливо навіть виходять на одне і теж, якби продали/купили планово, а не вичікували.
Можете підтвердити чи спростувати моє припущення?
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