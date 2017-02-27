Додано: Вів 05 жов, 2021 11:25

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.10.2021................26,4408

Доллар потерял 13 копеек.



МКГ*............7.2955............7.3341...........+0.53%

За прошедшие сутки гривна серьезно укрепилась ко всем валютам.



Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился. Совершив пару совсем мелких колебаний, в результате за час выросли на копейку.

В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается.

Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия. Такая дневная динамика в сочетании с присутствием НБУ на рынке вряд ли дает повод для обвинений в самоустранении.



НБУ вчера купил плановые 5 млн.

Остатки на коррсчетах выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Слабо сопротивлялись доходы казначейства. Остальные факторы совсем мелкие.



В пятницу объем МБ уменьшился с 464.1 до 372.7 млн. Обороты чистые и, как было видно еще в пятницу, очень скромные. Сочетание пятницы с первым днем месяца дало о себе знать. Клиентский спрос вырос и существенно превысил сократившееся предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.