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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:57
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:01
ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грнОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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