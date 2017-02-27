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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8350835183528353

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 43
Менше 26,00
7%
3
26,00-26,50
12%
5
26,50-27,00
40%
17
27,00-27,50
28%
12
27,50-28,00
7%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
3
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:57

26.40

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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:01

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Striker
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