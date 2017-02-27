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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8350835183528353

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.7 5 45
Менше 26,00
7%
3
26,00-26,50
11%
5
26,50-27,00
38%
17
27,00-27,50
31%
14
27,50-28,00
7%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
7%
3
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:57

26.40

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:01

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:25

  Искатель написав:
  Сибарит написав: НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился.

Если быть точным, НБУ с утра уже два раза взял по 5 млн (первый раз он так делает), а потом выставил бид на 26,395. И вполне к концу дня можем его зацепить.

Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го :lol:

Ну що сказати про це все?
Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!!
І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин.
Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку?
Ніт, прогулятися і послухати пташок, дійсно вони так гарно співають, так само як обвалісти співали вам нещодавно, що кто не купить по 27, той дуже швидко пошкодує :)
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні.
Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:05

Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:13

  sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату

а что с ураном то делать будем? запилим в Чернобыле газовые центрифуги??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:30

  sequence написав:а что с ураном то делать будем? запилим в Чернобыле газовые центрифуги??

Продавать будем ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:33

  sequence написав: а что с ураном то делать будем?

как что делать ? «Літаки летять – будемо всіх бомбить» (с) сами-знаете-кто
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:33

  Denik написав:. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється).

Ой, мамочки...
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