Сибарит написав: НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился.
Если быть точным, НБУ с утра уже два раза взял по 5 млн (первый раз он так делает), а потом выставил бид на 26,395. И вполне к концу дня можем его зацепить.
Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го
Ну що сказати про це все? Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!! І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин. Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку? Ніт, прогулятися і послухати пташок, дійсно вони так гарно співають, так само як обвалісти співали вам нещодавно, що кто не купить по 27, той дуже швидко пошкодує
Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні. Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.
Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...
sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...