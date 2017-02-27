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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8351835283538354>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 48
Менше 26,00
6%
3
26,00-26,50
15%
7
26,50-27,00
35%
17
27,00-27,50
31%
15
27,50-28,00
6%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:57

26.40

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:01

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:25

  Искатель написав:
  Сибарит написав: НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился.

Если быть точным, НБУ с утра уже два раза взял по 5 млн (первый раз он так делает), а потом выставил бид на 26,395. И вполне к концу дня можем его зацепить.

Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го :lol:

Ну що сказати про це все?
Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!!
І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин.
Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку?
Ніт, прогулятися і послухати пташок, дійсно вони так гарно співають, так само як обвалісти співали вам нещодавно, що кто не купить по 27, той дуже швидко пошкодує :)
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні.
Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:48

  somilitark написав:Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го :lol:

Ну що сказати про це все?
Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!!
І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин.
Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку?


А какая выгода от ревальвации, в том что ваши гривнедепо в еще большей безопасности ? :)
Потребительские цены растут конскими темпами.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:12

  Qwerty написав:
  prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40

Та щось воно до цього йде! Не хотілося б четвертого дна в листопаді!

Даєш 23,5 під Ялиночку :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:19

vladimir07
это от ревальвации цены растут что-ли,
значит только падение гривны сможет остановить рост цен :idea:
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:21

  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го :lol:

Ну що сказати про це все?
Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!!
І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин.
Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку?


А какая выгода от ревальвации, в том что ваши гривнедепо в еще большей безопасности ? :)
Потребительские цены растут конскими темпами.

Так у пана книжка пише, що тільки ваши заощадження з'ідають споживчі ціни. :)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:25

  rorandak написав:vladimir07
это от ревальвации цены растут что-ли,
значит только падение гривны сможет остановить рост цен :idea:

угу. Особенно на импорт
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:30

  yama написав:
  Qwerty написав:
  prodigy написав:на протязі двух тижнім побачімо нове дно, в банках буде дешевше 26,70
купити :mrgreen:

а жовтні буде трете дно 26,40

Та щось воно до цього йде! Не хотілося б четвертого дна в листопаді!

Даєш 23,5 під Ялиночку :mrgreen:

32

P.S.
А що у нас бездефіцитний бюджет, інфляція 2..3% в рік і позитивний торгівельний баланс?
flyman
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