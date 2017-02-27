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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 48
Менше 26,00
6%
3
26,00-26,50
15%
7
26,50-27,00
35%
17
27,00-27,50
31%
15
27,50-28,00
6%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.10.2021..........06.10.2021
дата розрахунку.............04.10.2021...........05.10.2021
Євро................................30,9261................30,6536...-0.88%
Долар США.....................26,5722................26,4244...-0.56%
После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого на рынке повторно появился НБУ, остановил падение выкупив излишки и встал с бидом много ниже текущих котировок, демонстрируя, что самоустраняться не намерен. Это позволило привести рынок в состояние равновесия. Совершив пару совсем мелких колебаний в пределах половины копейки, в результате за час выросли на копейку.
В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда на полкопейки приподнялись и сразу же на копейку опустились. Около 15 опустились еще на полкопейки, достигнув бидами уровня, обозначенного утром регулятором.
В мире доллар после 12 ведет себя спокойно.
Официальный курс встретили котировками 26.3950 - 26.4150. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Обороты умеренные.

Этот день в истории:
2020 - 28.4009 (+6) -198
2019 - 24.6118 (-26) +181

2018 - 28.0848 (-9)
2017 - 26.7997 (-1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:05

За крок до перевороту думок©

  yama написав:Даєш 23,5 під Ялиночку

Цього року нижче 25,00(двадцять п'ять) не опустимося.
Можу більш точніший/конкретніший дати прогноз, але тут ніхто таке не цінить.
Тому, достатньо і цього ;)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:07

Уже и на опте 26.40 - 26.50, ОТП онлайн 26.44.
Осталось только расслабиться и получать удовольствие от того, как нас имеют.
kluychkooleg
 
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