Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.10.2021..........06.10.2021
дата розрахунку.............04.10.2021...........05.10.2021
Євро................................30,9261................30,6536...-0.88%
Долар США.....................26,5722................26,4244...-0.56%
После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого на рынке повторно появился НБУ, остановил падение выкупив излишки и встал с бидом много ниже текущих котировок, демонстрируя, что самоустраняться не намерен. Это позволило привести рынок в состояние равновесия. Совершив пару совсем мелких колебаний в пределах половины копейки, в результате за час выросли на копейку.
В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда на полкопейки приподнялись и сразу же на копейку опустились. Около 15 опустились еще на полкопейки, достигнув бидами уровня, обозначенного утром регулятором.
В мире доллар после 12 ведет себя спокойно.
Официальный курс встретили котировками 26.3950 - 26.4150. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Обороты умеренные.
Этот день в истории:
2020 - 28.4009 (+6) -198
2019 - 24.6118 (-26) +181
2018 - 28.0848 (-9)
2017 - 26.7997 (-1)