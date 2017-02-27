Додано: Вів 05 жов, 2021 15:25

kluychkooleg написав: Веселуха аля 2019-й продолжается.

НБУ самоустранился.

ТАС по 26.50 наливает.

Вот вам и долгожданные 26.50.

Инфляция растет.

Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет.

Долларовые матрасы тают.

Покращення триває. Веселуха аля 2019-й продолжается.НБУ самоустранился.ТАС по 26.50 наливает.Вот вам и долгожданные 26.50.Инфляция растет.Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет.Долларовые матрасы тают.Покращення триває.

Это не покращення, а потрошение страны по образцу 2010-2013 годов. Только тогда "эффективные руководители" из команды Януковича делали это аккуратно, на годы растягивая процесс перекачки валюты из ЗВР на свои счета за границей. Для чего и держали курс 8 грн за доллар. Кто забыл уже - тогда так выкачали почти 70 миллиардов баксов суммарно. Это всё вместе: кредиты от МВФ и других кредиторов под гарантии государства и гос. компаний, выручка от экспортеров, и прочее. Но для этого пришлось 4 года пыхтеть, чтобы не сильно в глаза бросалось, как грабят страну. А пришедшие сейчас "зеленые" не заморачиваются такими деталями - просто качают бабло, пока у руля! Цены в гривне в небо, а курс твердых валют падает - это афера, созданная для выкачки валюты у населения и потом переправки ее за границу отдельными ах какими людьми. Короче чувствуется стиль Коломойсского! Тот никогда не морочил себе голову моралью и этикой.Паника дает себя знать - курс на опте провалился к 26.40/26.43.