Цього року нижче 25,00(двадцять п'ять) не опустимося.
Можу більш точніший/конкретніший дати прогноз, але тут ніхто таке не цінить.
Тому, достатньо і цього
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:05
За крок до перевороту думок©
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:07
Уже и на опте 26.40 - 26.50, ОТП онлайн 26.44.
Осталось только расслабиться и получать удовольствие от того, как нас имеют.
Додано: Вів 05 жов, 2021 15:25
Это не покращення, а потрошение страны по образцу 2010-2013 годов. Только тогда "эффективные руководители" из команды Януковича делали это аккуратно, на годы растягивая процесс перекачки валюты из ЗВР на свои счета за границей. Для чего и держали курс 8 грн за доллар. Кто забыл уже - тогда так выкачали почти 70 миллиардов баксов суммарно. Это всё вместе: кредиты от МВФ и других кредиторов под гарантии государства и гос. компаний, выручка от экспортеров, и прочее. Но для этого пришлось 4 года пыхтеть, чтобы не сильно в глаза бросалось, как грабят страну. А пришедшие сейчас "зеленые" не заморачиваются такими деталями - просто качают бабло, пока у руля! Цены в гривне в небо, а курс твердых валют падает - это афера, созданная для выкачки валюты у населения и потом переправки ее за границу отдельными ах какими людьми. Короче чувствуется стиль Коломойсского! Тот никогда не морочил себе голову моралью и этикой.
Паника дает себя знать - курс на опте провалился к 26.40/26.43.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:07
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 5 жовтня 2021 року до державного бюджету
залучено 2.465 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.10.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:11
Я что-то запутался. Вы пишете, что еще две недели укрепляж. А somilitark ракету аж на осень 2022 перенес.
И кому верить?
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:13
Миски риса в тренде. Когда у меня была работа на 2куе меня в принципе не интересовали ни депозиты, ни курсовая разница, ни инфляция. С капиталом менее 100куе это мышинная возня за 5 копеек. А от 100 куе уже есть другие варианты иметь 12-15% в долларах, с железными гарантиями, или 50-100% годовых но без гарантий. к валютам это отношения не имеет поэтому не просите, расписывать не буду. Просто поверьте на слово.
По курсу движемся к 24, здесь уже объясняли кто спонсор от себя добавлю в разгар АТО когда шли бои и было непонятно что дальше курс был 24 а потом его загнали вверх спекули, так что никакого укрепляжа я не вижу, парапланируем к эоу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 жов, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:40
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:41
vitaliian
у меня доходы и сейчас в разы больше чем 2 куе, но все это очень интересует
Отдавать тяжело заработанное по 23,5 как летом 2019, ну уж нет, без меня
сегодня слился на мб по 26,435
пожалел, что в июне послушал не только свою чуйку, а и умных "экспертов" (ФРСом пугали)) и слил только половину по 27, а не все.
доллары я всегда заработаю, то такое, зато впервые стал кешогривневым миллионером, что приятно
Востаннє редагувалось rorandak в Вів 05 жов, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:41
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