Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............05.10.2021..........06.10.2021 дата розрахунку.............04.10.2021...........05.10.2021 Євро................................30,9261................30,6536...-0.88% Долар США.....................26,5722................26,4244...-0.56% После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого на рынке повторно появился НБУ, остановил падение выкупив излишки и встал с бидом много ниже текущих котировок, демонстрируя, что самоустраняться не намерен. Это позволило привести рынок в состояние равновесия. Совершив пару совсем мелких колебаний в пределах половины копейки, в результате за час выросли на копейку. В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается. Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия. После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда на полкопейки приподнялись и сразу же на копейку опустились. Около 15 опустились еще на полкопейки, достигнув бидами уровня, обозначенного утром регулятором. В мире доллар после 12 ведет себя спокойно. Официальный курс встретили котировками 26.3950 - 26.4150. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Обороты умеренные.
Этот день в истории: 2020 - 28.4009 (+6) -198 2019 - 24.6118 (-26) +181
kluychkooleg написав:Веселуха аля 2019-й продолжается. НБУ самоустранился. ТАС по 26.50 наливает. Вот вам и долгожданные 26.50. Инфляция растет. Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет. Долларовые матрасы тают. Покращення триває.
Это не покращення, а потрошение страны по образцу 2010-2013 годов. Только тогда "эффективные руководители" из команды Януковича делали это аккуратно, на годы растягивая процесс перекачки валюты из ЗВР на свои счета за границей. Для чего и держали курс 8 грн за доллар. Кто забыл уже - тогда так выкачали почти 70 миллиардов баксов суммарно. Это всё вместе: кредиты от МВФ и других кредиторов под гарантии государства и гос. компаний, выручка от экспортеров, и прочее. Но для этого пришлось 4 года пыхтеть, чтобы не сильно в глаза бросалось, как грабят страну. А пришедшие сейчас "зеленые" не заморачиваются такими деталями - просто качают бабло, пока у руля! Цены в гривне в небо, а курс твердых валют падает - это афера, созданная для выкачки валюты у населения и потом переправки ее за границу отдельными ах какими людьми. Короче чувствуется стиль Коломойсского! Тот никогда не морочил себе голову моралью и этикой.
Паника дает себя знать - курс на опте провалился к 26.40/26.43.
Denik написав:Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні. Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.
Я что-то запутался. Вы пишете, что еще две недели укрепляж. А somilitark ракету аж на осень 2022 перенес. И кому верить?
Прораб написав:В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
Миски риса в тренде. Когда у меня была работа на 2куе меня в принципе не интересовали ни депозиты, ни курсовая разница, ни инфляция. С капиталом менее 100куе это мышинная возня за 5 копеек. А от 100 куе уже есть другие варианты иметь 12-15% в долларах, с железными гарантиями, или 50-100% годовых но без гарантий. к валютам это отношения не имеет поэтому не просите, расписывать не буду. Просто поверьте на слово.
По курсу движемся к 24, здесь уже объясняли кто спонсор от себя добавлю в разгар АТО когда шли бои и было непонятно что дальше курс был 24 а потом его загнали вверх спекули, так что никакого укрепляжа я не вижу, парапланируем к эоу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 жов, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian у меня доходы и сейчас в разы больше чем 2 куе, но все это очень интересует Отдавать тяжело заработанное по 23,5 как летом 2019, ну уж нет, без меня сегодня слился на мб по 26,435 пожалел, что в июне послушал не только свою чуйку, а и умных "экспертов" (ФРСом пугали)) и слил только половину по 27, а не все. доллары я всегда заработаю, то такое, зато впервые стал кешогривневым миллионером, что приятно
Востаннє редагувалось rorandak в Вів 05 жов, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.