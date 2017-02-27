Додано: Вів 05 жов, 2021 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............05.10.2021..........06.10.2021

дата розрахунку.............04.10.2021...........05.10.2021

Євро................................30,9261................30,6536...-0.88%

Долар США.....................26,5722................26,4244...-0.56%

После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.



Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого на рынке повторно появился НБУ, остановил падение выкупив излишки и встал с бидом много ниже текущих котировок, демонстрируя, что самоустраняться не намерен. Это позволило привести рынок в состояние равновесия. Совершив пару совсем мелких колебаний в пределах половины копейки, в результате за час выросли на копейку.

В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается.

Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия.

После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда на полкопейки приподнялись и сразу же на копейку опустились. Около 15 опустились еще на полкопейки, достигнув бидами уровня, обозначенного утром регулятором.

В мире доллар после 12 ведет себя спокойно.

Официальный курс встретили котировками 26.3950 - 26.4150. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Обороты умеренные.



Этот день в истории:

2020 - 28.4009 (+6) -198

2019 - 24.6118 (-26) +181



2018 - 28.0848 (-9)

2017 - 26.7997 (-1)