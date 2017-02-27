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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 83528353835483558356>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 54
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
13%
7
26,50-27,00
35%
19
27,00-27,50
33%
18
27,50-28,00
6%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............05.10.2021..........06.10.2021
дата розрахунку.............04.10.2021...........05.10.2021
Євро................................30,9261................30,6536...-0.88%
Долар США.....................26,5722................26,4244...-0.56%
После полудня гривна потеряла еще около 2 копеек.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого на рынке повторно появился НБУ, остановил падение выкупив излишки и встал с бидом много ниже текущих котировок, демонстрируя, что самоустраняться не намерен. Это позволило привести рынок в состояние равновесия. Совершив пару совсем мелких колебаний в пределах половины копейки, в результате за час выросли на копейку.
В мире доллар ночью немного отыграл вчерашнее падение, не достигнув максимумов прошлой недели, а с утра опять умеренно снижается.
Справочный курс встретили котировками 26.4350 - 26.4550, что на 4.5 копейки ниже открытия.
После 12 опустились на полкопейки, а перед обедом еще на 2.5. После обеда на полкопейки приподнялись и сразу же на копейку опустились. Около 15 опустились еще на полкопейки, достигнув бидами уровня, обозначенного утром регулятором.
В мире доллар после 12 ведет себя спокойно.
Официальный курс встретили котировками 26.3950 - 26.4150. За день опустились на 8.5 копеек относительно открытия и на 10.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Обороты умеренные.

Этот день в истории:
2020 - 28.4009 (+6) -198
2019 - 24.6118 (-26) +181

2018 - 28.0848 (-9)
2017 - 26.7997 (-1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:05

За крок до перевороту думок©

  yama написав:Даєш 23,5 під Ялиночку

Цього року нижче 25,00(двадцять п'ять) не опустимося.
Можу більш точніший/конкретніший дати прогноз, але тут ніхто таке не цінить.
Тому, достатньо і цього ;)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:07

Уже и на опте 26.40 - 26.50, ОТП онлайн 26.44.
Осталось только расслабиться и получать удовольствие от того, как нас имеют.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:25

  kluychkooleg написав:Веселуха аля 2019-й продолжается.
НБУ самоустранился.
ТАС по 26.50 наливает.
Вот вам и долгожданные 26.50.
Инфляция растет.
Количество больных и жмуров на пофигистски-антиваксо-антимасочных просторах растет.
Долларовые матрасы тают.
Покращення триває.

Это не покращення, а потрошение страны по образцу 2010-2013 годов. Только тогда "эффективные руководители" из команды Януковича делали это аккуратно, на годы растягивая процесс перекачки валюты из ЗВР на свои счета за границей. Для чего и держали курс 8 грн за доллар. Кто забыл уже - тогда так выкачали почти 70 миллиардов баксов суммарно. Это всё вместе: кредиты от МВФ и других кредиторов под гарантии государства и гос. компаний, выручка от экспортеров, и прочее. Но для этого пришлось 4 года пыхтеть, чтобы не сильно в глаза бросалось, как грабят страну. А пришедшие сейчас "зеленые" не заморачиваются такими деталями - просто качают бабло, пока у руля! Цены в гривне в небо, а курс твердых валют падает - это афера, созданная для выкачки валюты у населения и потом переправки ее за границу отдельными ах какими людьми. Короче чувствуется стиль Коломойсского! Тот никогда не морочил себе голову моралью и этикой.

Паника дает себя знать - курс на опте провалился к 26.40/26.43.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:07

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 5 жовтня 2021 року до державного бюджету
залучено 2.465 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.10.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:11

  Denik написав:Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні.
Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.


Я что-то запутался. Вы пишете, что еще две недели укрепляж. А somilitark ракету аж на осень 2022 перенес.
И кому верить? :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:13

  Прораб написав:В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
Миски риса в тренде. Когда у меня была работа на 2куе меня в принципе не интересовали ни депозиты, ни курсовая разница, ни инфляция. С капиталом менее 100куе это мышинная возня за 5 копеек. А от 100 куе уже есть другие варианты иметь 12-15% в долларах, с железными гарантиями, или 50-100% годовых но без гарантий. к валютам это отношения не имеет поэтому не просите, расписывать не буду. Просто поверьте на слово.

По курсу движемся к 24, здесь уже объясняли кто спонсор от себя добавлю в разгар АТО когда шли бои и было непонятно что дальше курс был 24 а потом его загнали вверх спекули, так что никакого укрепляжа я не вижу, парапланируем к эоу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 05 жов, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:37

Газ на TTF 1450 долларов. Сюр уже какой-то. Обвал неизбежен
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:40

  zРадио написав:Газ на TTF 1450 долларов. Сюр уже какой-то. Обвал неизбежен

Метановые маршрутчики отказываются выходить на маршрут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:41

vitaliian
у меня доходы и сейчас в разы больше чем 2 куе, но все это очень интересует
Отдавать тяжело заработанное по 23,5 как летом 2019, ну уж нет, без меня
сегодня слился на мб по 26,435
пожалел, что в июне послушал не только свою чуйку, а и умных "экспертов" (ФРСом пугали)) и слил только половину по 27, а не все.
доллары я всегда заработаю, то такое, зато впервые стал кешогривневым миллионером, что приятно 8)
Востаннє редагувалось rorandak в Вів 05 жов, 2021 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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