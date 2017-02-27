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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8353835483558356>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 54
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
13%
7
26,50-27,00
35%
19
27,00-27,50
33%
18
27,50-28,00
6%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:41

  zРадио написав:Газ на TTF 1450 долларов. Сюр уже какой-то. Обвал неизбежен

С какой стати? Только одному Нафтогазу надо 4 млрд кубов купить, а это 5 млрд долларов.
Спрос огромный, не все страны заполнили хранилища. Обвал разве что в случае теплой зимы. И то, прежних цен уже не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:42

  zРадио написав:Газ на TTF 1450 долларов. Сюр уже какой-то. Обвал неизбежен

якраз момент для ефективних менеджерів Нафтогаза підтримати рівень і зробить закупи на зиму :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:43

  zРадио написав:Газ на TTF 1450 долларов. Сюр уже какой-то. Обвал неизбежен

ну то понятно. Газпром в этот раз играл краплеными, но какбэ имея на то право. Никто не просил контракты на биржевые цены переводить.
И не факт, что по 1450 было много покупателей.
мы тут еще тихо забыли про уголь, коего покупаем (не тока мы) у русских рекордными объемами
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:47

  sequence написав:
  zРадио написав:Газ на TTF 1450 долларов. Сюр уже какой-то. Обвал неизбежен

ну то понятно. Газпром в этот раз играл краплеными, но какбэ имея на то право. Никто не просил контракты на биржевые цены переводить.
И не факт, что по 1450 было много покупателей.
мы тут еще тихо забыли про уголь, коего покупаем (не тока мы) у русских рекордными объемами

подтверждаю, сам в воскресеньем наблюдал вагоны на черниговском вокзале забитые углем, а сбоку надписи о принадлежности вагонов какой то московской компании.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 16:55

на уголь тоже губу не раскатывайте

Уголь в Европе подорожал до рекордной отметки

В Европе цена угля достигла 232,2 доллара за тонну - это рекорд как минимум за 20 лет. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus в понедельник, 4 октября.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:00

  Xenon написав:на уголь тоже губу не раскатывайте

Уголь в Европе подорожал до рекордной отметки

В Европе цена угля достигла 232,2 доллара за тонну - это рекорд как минимум за 20 лет. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus в понедельник, 4 октября.

Нефть не долго продержится. Уже скоро зелёная свеча до 100 баксов, а там 120-150-200-250 ...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:04

  Искатель написав:
  Denik написав:Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні.
Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.


Я что-то запутался. Вы пишете, что еще две недели укрепляж. А somilitark ракету аж на осень 2022 перенес.
И кому верить? :)

Верить можно только Мюллеру. Но это не точно.

Как мне кажется, курс в ближайшей перспективе будет только вниз (импорт пока отстает от экспорта), а цены - вверх.

Если конечно до конца года "слуги" не доведут ситуацию в стране до кризиса и новых расстрелов недовольных на площадях.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:06

  akido написав:Как мне кажется, курс в ближайшей будет только вниз (импорт пока отстает от экспорта), а цены - вверх.

Если конечно до конца года "слуги" не доведут ситуацию в стране до кризиса и новых расстрелов недовольных на площадях.

Нефтегазу нужно 5 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа. Ждут более высоких цен :mrgreen:

Представьте, что будет, когда столько гривны выйдет на межбанк чтоб заплатить за импорт газа :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:По курсу движемся к 24,

Так, рухаємось... але не дійдем... ;)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:19

  vitaliian написав:По курсу движемся к 24, здесь уже объясняли кто спонсор от себя добавлю в разгар АТО когда шли бои и было непонятно что дальше курс был 24 а потом его загнали вверх спекули, так что никакого укрепляжа я не вижу, парапланируем к эоу.

Об том и речь, что все на ручном управлении. Вся эта возня с доказательствами обратного, особенного поведения НБУ по сглаживаю, поглаживанию и прочим ласкам и заигрываниям не имеет ничего общего с функциями НБУ согласно главного закона - реального обеспечения стабильности денежной единице Украины, а также, в пределах своих полномочий, - ценовой стабильности. Но все это назвали весомо, исходя из внутренних постулатов и ценностей - стратегия и рынок все порешает. Главное поиграть мышцами, пусть и хилыми на глазах у оставшегося запуганного электората.
ruvex
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