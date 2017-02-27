Додано: Вів 05 жов, 2021 17:29

Этот вторник прошел очень напряженно на валютном рынке, но в целом – позитивно для гривны. За день доллар окончательно пробил уровень 26,50 гривен и закрепился ниже этой очень важной психологической отметки. Более того, если бы не Нацбанк с его тремя интервенциями, курс просел бы существенно ниже. НБУ выходил с самого утра с покупкой $5 млн по цене 26,50 гривен и быстро ушел.



К 11 часам ему пришлось еще дважды появляться на рынке. Вторая интервенция прошла по цене не выше 26,43 гривен и частично спровоцировала часть покупателей на выход на рынок, так как они опасались, что НБУ остановит дальнейшее падение курса. А затем регулятор окончательно остановился на уровне покупки 26,395 гривен (что было на тот момент ниже рынка) и простоял с этой котировкой уже до конца сессии.



Это оказало свое влияние на поведение участников торгов и в 11:00 доллар котировался в пределах 26,425/26,445 гривен, а к 12:00 даже ненадолго подорожал до 26,43/26,455.



Но спрос быстро иссяк и продавцам пришлось все больше отступать в своих ценниках. В итоге курс медленно, но уверенно пошел к уровню третьей интервенции НБУ по 26,395 гривен за доллар.



К обеду котировки опустились до 26,41/26,43 гривен, к 14 часам – до 26,405/26,425 гривен, а к 16:00 и вовсе до 26,395/26,415 гривен. Часть отчаявшихся продавцов уже продавали доллар Нацбанку даже по цене 26,395 гривен, что еще в середине дня казалось очень низкой котировкой.



Завершилась сессия небольшой коррекцией до отметки 26,41/26,43 к концу дня за счет проведения единичных сделок на небольшие суммы.

Главные события 5 октября на валютном рынке:



Доллар за день подешевел сразу на 7 копеек – с утренних 26,48/ 26,50 до 26,41/26,43 гривен и это при том, что НБУ трижды выкупал валюту, проводя интервенции.



Нацбанк сегодня на торги выходил с покупкой доллара в начале по 26,50 гривен, затем по цене не выше 26,43 гривны, а затем окончательно стал с покупкой доллара по 26,395 гривен уже до самого конца сессии.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4408 гривен за доллар, а официальный курс на 6 октября 2021 года установлен на уровне 26,4244 гривны за доллар.