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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8353835483558356

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 54
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
13%
7
26,50-27,00
35%
19
27,00-27,50
33%
18
27,50-28,00
6%
3
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:24

  Zebra написав:
  akido написав:Как мне кажется, курс в ближайшей будет только вниз (импорт пока отстает от экспорта), а цены - вверх.

Если конечно до конца года "слуги" не доведут ситуацию в стране до кризиса и новых расстрелов недовольных на площадях.

Нефтегазу нужно 5 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа. Ждут более высоких цен :mrgreen:

Представьте, что будет, когда столько гривны выйдет на межбанк чтоб заплатить за импорт газа :mrgreen:

Скорее всего они не будут этот газ закупать вообще. Понадеются на теплую зиму. Не зря же рассказывали из всех бениных ящиков что "в закромах Родины" (зачеркнуто) в хранилищах газа - хоть завались.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:24

  rorandak написав:пожалел, что в июне послушал не только свою чуйку, а и умных "экспертов" (ФРСом пугали)) и слил только половину по 27, а не все.


Ой все :mrgreen: Пронесло в сентябре, значит риски растворились? Пипсовщики - самые бедные участники рынка. Много ли здесь неутомимых трейдеров, переигравших покупателей валюты по любому курсу на временном отрезке 10+ лет?

Искренне, без подколок, желаю успеть откупиться, когда вы на это сами решитесь. А проблема совсем не надумана - если бы у всех это получалось, не было бы пострадавших валютных ипотечников и всем известных очередей в обменники. В следующий раз они просто будут иную форму, поскольку валюту можно покупать в онлайне, но, как явление, никуда не денутся

  Zebra написав:С какой стати? Только одному Нафтогазу надо 4 млрд кубов купить, а это 5 млрд долларов


Потому что у европейских покупателей есть и контрактные поставки. Хранилища опустошены холодной зимой, а две холодные подряд - это, все же, редкость. После того, как восстановятся резервы, спот рухнет. Вероятность того, что это случиться до окончания зимы, я оцениваю как средне-высокую.

Что касается Нафтогаза - эти 4 млрд дефицита уже в ПХГ. Его нужно выкупить - закачивать не нужно. Я сильно удивлюсь, если в такого рода сделках купле-продажи будет использоваться цена европейских хабов в качестве ориентира.

Но риски, все же, есть - частные добытчики, желая сорвать куш, наращивают экспорт газа в условиях его внутреннего дефицита...

Газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м.
https://biz.censor.net/n3292200
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:27

26.38 мб (26.40 нал)

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:29

Межбанк: кто спас доллар от обвала

Этот вторник прошел очень напряженно на валютном рынке, но в целом – позитивно для гривны. За день доллар окончательно пробил уровень 26,50 гривен и закрепился ниже этой очень важной психологической отметки. Более того, если бы не Нацбанк с его тремя интервенциями, курс просел бы существенно ниже. НБУ выходил с самого утра с покупкой $5 млн по цене 26,50 гривен и быстро ушел.

К 11 часам ему пришлось еще дважды появляться на рынке. Вторая интервенция прошла по цене не выше 26,43 гривен и частично спровоцировала часть покупателей на выход на рынок, так как они опасались, что НБУ остановит дальнейшее падение курса. А затем регулятор окончательно остановился на уровне покупки 26,395 гривен (что было на тот момент ниже рынка) и простоял с этой котировкой уже до конца сессии.

Это оказало свое влияние на поведение участников торгов и в 11:00 доллар котировался в пределах 26,425/26,445 гривен, а к 12:00 даже ненадолго подорожал до 26,43/26,455.

Но спрос быстро иссяк и продавцам пришлось все больше отступать в своих ценниках. В итоге курс медленно, но уверенно пошел к уровню третьей интервенции НБУ по 26,395 гривен за доллар.

К обеду котировки опустились до 26,41/26,43 гривен, к 14 часам – до 26,405/26,425 гривен, а к 16:00 и вовсе до 26,395/26,415 гривен. Часть отчаявшихся продавцов уже продавали доллар Нацбанку даже по цене 26,395 гривен, что еще в середине дня казалось очень низкой котировкой.

Завершилась сессия небольшой коррекцией до отметки 26,41/26,43 к концу дня за счет проведения единичных сделок на небольшие суммы.

Главные события 5 октября на валютном рынке:

Доллар за день подешевел сразу на 7 копеек – с утренних 26,48/ 26,50 до 26,41/26,43 гривен и это при том, что НБУ трижды выкупал валюту, проводя интервенции.

Нацбанк сегодня на торги выходил с покупкой доллара в начале по 26,50 гривен, затем по цене не выше 26,43 гривны, а затем окончательно стал с покупкой доллара по 26,395 гривен уже до самого конца сессии.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4408 гривен за доллар, а официальный курс на 6 октября 2021 года установлен на уровне 26,4244 гривны за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:48

  zРадио написав:
  Zebra написав:С какой стати? Только одному Нафтогазу надо 4 млрд кубов купить, а это 5 млрд долларов


Потому что у европейских покупателей есть и контрактные поставки. Хранилища опустошены холодной зимой, а две холодные подряд - это, все же, редкость. После того, как восстановятся резервы, спот рухнет. Вероятность того, что это случиться до окончания зимы, я оцениваю как средне-высокую.

Что касается Нафтогаза - эти 4 млрд дефицита уже в ПХГ. Его нужно выкупить - закачивать не нужно. Я сильно удивлюсь, если в такого рода сделках купле-продажи будет использоваться цена европейских хабов в качестве ориентира.


Я очень сомневаюсь, что кто-то в своем уме будет продавать свой газ, пусть даже и в чужих хранилищах со значительным дисконтом (50% и более) от рыночных цен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:07

  kluychkooleg написав:Ну что, пока минимум на продаже онлайн был 26.57, я взял немного по 26.5995.
Подозреваю, что угадав очередной локальный минимум, я проиграл в перспективе, как было и до того.
Наличка в Харькове 26.65 - 26.75.
Может какой-нибудь "хороший человек" попросил НБУ пару дней назад о хорошем курсе для откупа?

Локальний мінімум як виявилося ще був попереду… І хтозна де буде його зупинка… Веселі прикольні часи!
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:15

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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:18

  Zebra написав:Купил в Укрэксиме по 26.70 на все. Скупайтесь, глупцы.

Ну і зря! Зря не те, що купив, а зря те, що інших агітував так категорично!
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