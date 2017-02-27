rorandak написав:пожалел, что в июне послушал не только свою чуйку, а и умных "экспертов" (ФРСом пугали)) и слил только половину по 27, а не все.
Ой все Пронесло в сентябре, значит риски растворились? Пипсовщики - самые бедные участники рынка. Много ли здесь неутомимых трейдеров, переигравших покупателей валюты по любому курсу на временном отрезке 10+ лет?
Искренне, без подколок, желаю успеть откупиться, когда вы на это сами решитесь. А проблема совсем не надумана - если бы у всех это получалось, не было бы пострадавших валютных ипотечников и всем известных очередей в обменники. В следующий раз они просто будут иную форму, поскольку валюту можно покупать в онлайне, но, как явление, никуда не денутся
Zebra написав:С какой стати? Только одному Нафтогазу надо 4 млрд кубов купить, а это 5 млрд долларов
Потому что у европейских покупателей есть и контрактные поставки. Хранилища опустошены холодной зимой, а две холодные подряд - это, все же, редкость. После того, как восстановятся резервы, спот рухнет. Вероятность того, что это случиться до окончания зимы, я оцениваю как средне-высокую.
Что касается Нафтогаза - эти 4 млрд дефицита уже в ПХГ. Его нужно выкупить - закачивать не нужно. Я сильно удивлюсь, если в такого рода сделках купле-продажи будет использоваться цена европейских хабов в качестве ориентира.
Но риски, все же, есть - частные добытчики, желая сорвать куш, наращивают экспорт газа в условиях его внутреннего дефицита...
Газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м. https://biz.censor.net/n3292200
Этот вторник прошел очень напряженно на валютном рынке, но в целом – позитивно для гривны. За день доллар окончательно пробил уровень 26,50 гривен и закрепился ниже этой очень важной психологической отметки. Более того, если бы не Нацбанк с его тремя интервенциями, курс просел бы существенно ниже. НБУ выходил с самого утра с покупкой $5 млн по цене 26,50 гривен и быстро ушел.
К 11 часам ему пришлось еще дважды появляться на рынке. Вторая интервенция прошла по цене не выше 26,43 гривен и частично спровоцировала часть покупателей на выход на рынок, так как они опасались, что НБУ остановит дальнейшее падение курса. А затем регулятор окончательно остановился на уровне покупки 26,395 гривен (что было на тот момент ниже рынка) и простоял с этой котировкой уже до конца сессии.
Это оказало свое влияние на поведение участников торгов и в 11:00 доллар котировался в пределах 26,425/26,445 гривен, а к 12:00 даже ненадолго подорожал до 26,43/26,455.
Но спрос быстро иссяк и продавцам пришлось все больше отступать в своих ценниках. В итоге курс медленно, но уверенно пошел к уровню третьей интервенции НБУ по 26,395 гривен за доллар.
К обеду котировки опустились до 26,41/26,43 гривен, к 14 часам – до 26,405/26,425 гривен, а к 16:00 и вовсе до 26,395/26,415 гривен. Часть отчаявшихся продавцов уже продавали доллар Нацбанку даже по цене 26,395 гривен, что еще в середине дня казалось очень низкой котировкой.
Завершилась сессия небольшой коррекцией до отметки 26,41/26,43 к концу дня за счет проведения единичных сделок на небольшие суммы.
Главные события 5 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел сразу на 7 копеек – с утренних 26,48/ 26,50 до 26,41/26,43 гривен и это при том, что НБУ трижды выкупал валюту, проводя интервенции.
Нацбанк сегодня на торги выходил с покупкой доллара в начале по 26,50 гривен, затем по цене не выше 26,43 гривны, а затем окончательно стал с покупкой доллара по 26,395 гривен уже до самого конца сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,4408 гривен за доллар, а официальный курс на 6 октября 2021 года установлен на уровне 26,4244 гривны за доллар.
Zebra написав:С какой стати? Только одному Нафтогазу надо 4 млрд кубов купить, а это 5 млрд долларов
Потому что у европейских покупателей есть и контрактные поставки. Хранилища опустошены холодной зимой, а две холодные подряд - это, все же, редкость. После того, как восстановятся резервы, спот рухнет. Вероятность того, что это случиться до окончания зимы, я оцениваю как средне-высокую.
Что касается Нафтогаза - эти 4 млрд дефицита уже в ПХГ. Его нужно выкупить - закачивать не нужно. Я сильно удивлюсь, если в такого рода сделках купле-продажи будет использоваться цена европейских хабов в качестве ориентира.
Я очень сомневаюсь, что кто-то в своем уме будет продавать свой газ, пусть даже и в чужих хранилищах со значительным дисконтом (50% и более) от рыночных цен.
kluychkooleg написав:Ну что, пока минимум на продаже онлайн был 26.57, я взял немного по 26.5995. Подозреваю, что угадав очередной локальный минимум, я проиграл в перспективе, как было и до того. Наличка в Харькове 26.65 - 26.75. Может какой-нибудь "хороший человек" попросил НБУ пару дней назад о хорошем курсе для откупа?
Локальний мінімум як виявилося ще був попереду… І хтозна де буде його зупинка… Веселі прикольні часи!
Investor_K написав:А обвал точно будет через месяц?
100% Это ж как евро ниже паритета.
Костья, а шо там з ціною на автогаз?! Ех, пам’ятаю як ти з піною в роті всім доказував, що це єдино правильний шлях розвитку вітчизняного використання транспорту! Шо пішло не так на тому шляху?! Ти вже свою «Таврію» на бензин перевів?
zРадио за последние 5 лет когда крупно сливал, всегда был в плюсе, проценты то-се, сливал бы все, был бы в еще большем плюсе а откупаться не буду, гривна рано или поздно потратится, я баксы в принципе не покупаю лет 10, сами берутся, в каком то роде экспортер, поэтому обвал тоже плюс в итоге, но что-то не верится, ни в июне не верилось, ни сейчас. А вы ждите, в 2020 корона помогла чуть бакс вытянуть тут (чуть, до 30ки и близко не дошло, при том, что это мировой мегашок был), что теперь такого должно случится не знаю, полномасштабное вторжение соседа или зомбиапокалипсис разве