Shaman написав:а вот с планами по бюджету напряг – план доходов 1 144 ярда, расходов – аж 1 400. Т.е. выполнение доходов 70%, расходов – 60%.По планам, надо занять свыше 200 ярдов. В 2020 этот фокус провернули в 4 квартале, особенно в декабре – на 165 ярдов. Из них – 120 ОВГЗ, в т.ч. банки 90 ярдов.
Моя думка - що лише невелику частину виділять на хвилю ковіду, що насувається. На все інше скажуть ковід не прийшов і скоротять витратну частину. Немає на що зараз витрачати. На популізм не треба - виборів попереду немає.
Ага, тому сьогодні в деяких місцях спостерігав палатки з символікою «Удару»… У нас вибори можуть бути в будь-який момент і прецедентів було достатньо, то позачергові парламентські, то позачергові президентські! Не спокійно і зараз… Разумков, офшори, наїзди на Кличка, Аваков з відпустки повертається, Міхеіл втік від нас, хоча в даному випадку це великий плюс!
rorandak написав:zРадио за последние 5 лет когда крупно сливал, всегда был в плюсе, проценты то-се, сливал бы все, был бы в еще большем плюсе а откупаться не буду, гривна рано или поздно потратится, я баксы в принципе не покупаю лет 10, сами берутся, в каком то роде экспортер, поэтому обвал тоже плюс в итоге, но что-то не верится, ни в июне не верилось, ни сейчас.
Если нет долгосрочной накопительной цели, то, и правда, можно позволить себе сидеть в гривне. Правда, тогда придется задаться вопросом, почему нет такой цели. На государственной шею на старости повиснуть, как метко выше отметил vitaliian, получится только у избранных, которым вряд ли интересен этот форум
rorandak написав:А вы ждите, в 2020 корона помогла чуть бакс вытянуть тут (чуть, до 30ки и близко не дошло, при том, что это мировой мегашок был), что теперь такого должно случится не знаю, полномасштабное вторжение соседа или зомбиапокалипсис разве
Я не жду, я оцениваю риски. А мирового финансового шока еще не было, несмотря на то, что был мировой производственный. Стабильность авансировали денежным предложением. Это не навсегда. Если бы можно было эмиссией чинить все поломки, как изолентой, так бы центральные банки всегда и действовали. Но за мягкой ДКП неизбежно следует жесткая, потому что производство и потребление - величины физические, и увеличить объем товаров щелчком пальца, как можно увеличить объем денег, невозможно
Прораб написав:Якщо вже згадали рівень дискусії, то варто зазначити що в майбутньому він ще очікувано впаде. Освіта. Коли в селах анулюють старші класи не кажучи про то, що кількість ВНЗ на вимогу світового банку планується скоротити майже на половину.
Помню по институту сельских "медалистов".... Если коротко - абсолютно необходимо этих детей возить на занятия хотя бы в райцентры (а лучше, конечно, в областные), чтобы хоть в старших классах они поняли смысл слова "образование". То же самое касается вузов: после развала союза у нас их как-то чудесным образом наплодилось, хотя профессуры и исследовательской базы явно не стало больше. Так что, сократить вдвое - это очень лояльно. Надо бы вчетверо.
Якийсь дивний у тебе був інститут, чи ти там був самим продвинутим… Це добре, що з тобою Ілон Маск і багато ще різного люду, які важко осилювали шкільну програму не навчалися… Є, Костья, такий собі рейтинг шкіл в розрізі великих міст, середніх і малих населених пунктів, так ти в нього подивися, а ще там видно, які регіони виділяються по знанням… З такими коментарями як у тебе твоє «абразованіє» як кажуть козі під хвіст! На заправці тобі сильно воно допомогло?!
Прораб написав:Дiйсно вчитись хочуть одиницi, не хочуть бути нi лiкарями, нi банкiрами - всi мрiють жити за рахунок "планктону" який i зараз своечасно забезпечуе налогами завжди повне корито, де нi треба думати можна кожного разу випрошувати вступ до НАТО та ЄС - кажучи що без нашого потенцiалу iм край, примушуя смiятись весь свiт.
Это на каком jazyke ? Na olbansko-ukrainskem?
Или это такой "сложный прикол" ( deeper meaning) ?
Це приклад отих освічених, які з костьююристом над сільськими медалістами сміялися! «Розумний аж страшно!»(с)
zРадио та цель есть, в бетоны тоже шло, пойдет и идет (на их погашении уже выиграл, слившись по 27, гасил по 26,55), в некоторых метрах уже живут и платят, на пенсию и близко не надеюсь, это и так понятно просто в 2019 насдавался по 23-24, хватит) посмотрим, что будет к концу года, мой прогноз <26
производство и потребление - величины физические, и увеличить объем товаров щелчком пальца, как можно увеличить объем денег, невозможно
именно, поэтому и наши экспортеры в шоколаде, в напечатанных стимуляционных фантиках сейчас все растет, их нефть, наши сталь, зерно
вот, что понял, что сидеть с мешком зелени точно смысла нет, ни тебе процентов, одна надежда на девал, который не настает, печалька, байден нараздавался народу на ковид, вот тебе и станок (The IRS issued three Economic Impact Payments during the coronavirus pandemic for people who were eligible: $1,200 in April 2020 $600 in December 2020/January 2021 $1,400 in March 2021 These payments were sent by direct deposit to a bank account or by mail as a paper check or a debit card.) не, этот станок по круче нашего))
Востаннє редагувалось rorandak в Вів 05 жов, 2021 19:32, всього редагувалось 3 разів.
rorandak написав:zРадио за последние 5 лет когда крупно сливал, всегда был в плюсе, проценты то-се, сливал бы все, был бы в еще большем плюсе а откупаться не буду, гривна рано или поздно потратится, я баксы в принципе не покупаю лет 10, сами берутся, в каком то роде экспортер, поэтому обвал тоже плюс в итоге, но что-то не верится, ни в июне не верилось, ни сейчас.
Если нет долгосрочной накопительной цели, то, и правда, можно позволить себе сидеть в гривне. Правда, тогда придется задаться вопросом, почему нет такой цели. На государственной шею на старости повиснуть, как метко выше отметил vitaliian, получится только у избранных, которым вряд ли интересен этот форум
Дійсно, навіщо сіпатися і відволікати себе від отримання справжнього задоволення, дивлячись як гривню швидко з'їдять шалені ціни, що не знають насичення, які ніхто навіть не намагається регулювати (тут на сторожі - закони ринку, тобто - міннет). Далі за цим гарним курсом їх упакують разом з валютними заощадженнями іншого населення, яке перетворилося у вірних глядачів життя, а потім кожен вже буде їсти свій бутенброт.
Прораб написав:В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
Миски риса в тренде. Когда у меня была работа на 2куе меня в принципе не интересовали ни депозиты, ни курсовая разница, ни инфляция. С капиталом менее 100куе это мышинная возня за 5 копеек. А от 100 куе уже есть другие варианты иметь 12-15% в долларах, с железными гарантиями, или 50-100% годовых но без гарантий. к валютам это отношения не имеет поэтому не просите, расписывать не буду. Просто поверьте на слово.
Пролог і ключові слова вже говорять багато про що. Але ми то все знаємо, що пропалювання часу, ще дорожче грошей у поточний момент, тому що тільки час дає тобі шанс заробити їх знову і знову, навіть все втративши. Так от, повернемося до наших баранів. Гарних історій перетворення у попелюшку кожен може розповісти з дюжину, але ось рівень дискусії в 10 копійок це ніяк не рівень навіть четвертини долярового мільонера. До того ж з риторикою повної марності і незначущості особистості в поточному світі. Це вже край, пусте, навіщо нам згадувати минуле, коли можно думати про майбутне? Тут дійсно усе доступно і можна бачити неозброєним оком у кого і що за душею.