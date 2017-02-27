rorandak написав:zРадио за последние 5 лет когда крупно сливал, всегда был в плюсе, проценты то-се, сливал бы все, был бы в еще большем плюсе а откупаться не буду, гривна рано или поздно потратится, я баксы в принципе не покупаю лет 10, сами берутся, в каком то роде экспортер, поэтому обвал тоже плюс в итоге, но что-то не верится, ни в июне не верилось, ни сейчас.
Если нет долгосрочной накопительной цели, то, и правда, можно позволить себе сидеть в гривне. Правда, тогда придется задаться вопросом, почему нет такой цели. На государственной шею на старости повиснуть, как метко выше отметил vitaliian, получится только у избранных, которым вряд ли интересен этот форум
rorandak написав:А вы ждите, в 2020 корона помогла чуть бакс вытянуть тут (чуть, до 30ки и близко не дошло, при том, что это мировой мегашок был), что теперь такого должно случится не знаю, полномасштабное вторжение соседа или зомбиапокалипсис разве
Я не жду, я оцениваю риски. А мирового финансового шока еще не было, несмотря на то, что был мировой производственный. Стабильность авансировали денежным предложением. Это не навсегда. Если бы можно было эмиссией чинить все поломки, как изолентой, так бы центральные банки всегда и действовали. Но за мягкой ДКП неизбежно следует жесткая, потому что производство и потребление - величины физические, и увеличить объем товаров щелчком пальца, как можно увеличить объем денег, невозможно
zРадио та цель есть, в бетоны тоже шло, пойдет и идет (на их погашении уже выиграл, слившись по 27, гасил по 26,55), в некоторых метрах уже живут и платят, на пенсию и близко не надеюсь, это и так понятно просто в 2019 насдавался по 23-24, хватит) посмотрим, что будет к концу года, мой прогноз <26
производство и потребление - величины физические, и увеличить объем товаров щелчком пальца, как можно увеличить объем денег, невозможно
именно, поэтому и наши экспортеры в шоколаде, в напечатанных стимуляционных фантиках сейчас все растет, их нефть, наши сталь, зерно
вот, что понял, что сидеть с мешком зелени точно смысла нет, ни тебе процентов, одна надежда на девал, который не настает, печалька, байден нараздавался народу на ковид, вот тебе и станок (The IRS issued three Economic Impact Payments during the coronavirus pandemic for people who were eligible: $1,200 in April 2020 $600 in December 2020/January 2021 $1,400 in March 2021 These payments were sent by direct deposit to a bank account or by mail as a paper check or a debit card.) не, этот станок по круче нашего))
Востаннє редагувалось rorandak в Вів 05 жов, 2021 19:32, всього редагувалось 3 разів.
rorandak написав:zРадио за последние 5 лет когда крупно сливал, всегда был в плюсе, проценты то-се, сливал бы все, был бы в еще большем плюсе а откупаться не буду, гривна рано или поздно потратится, я баксы в принципе не покупаю лет 10, сами берутся, в каком то роде экспортер, поэтому обвал тоже плюс в итоге, но что-то не верится, ни в июне не верилось, ни сейчас.
Если нет долгосрочной накопительной цели, то, и правда, можно позволить себе сидеть в гривне. Правда, тогда придется задаться вопросом, почему нет такой цели. На государственной шею на старости повиснуть, как метко выше отметил vitaliian, получится только у избранных, которым вряд ли интересен этот форум
Дійсно, навіщо сіпатися і відволікати себе від отримання справжнього задоволення, дивлячись як гривню швидко з'їдять шалені ціни, що не знають насичення, які ніхто навіть не намагається регулювати (тут на сторожі - закони ринку, тобто - міннет). Далі за цим гарним курсом їх упакують разом з валютними заощадженнями іншого населення, яке перетворилося у вірних глядачів життя, а потім кожен вже буде їсти свій бутенброт.
Прораб написав:В такому випадку що тут безперервно обсмоктується, влада Тутанхамона і статки тутешніх вiп-панiв в черзі за мискою рису?
Миски риса в тренде. Когда у меня была работа на 2куе меня в принципе не интересовали ни депозиты, ни курсовая разница, ни инфляция. С капиталом менее 100куе это мышинная возня за 5 копеек. А от 100 куе уже есть другие варианты иметь 12-15% в долларах, с железными гарантиями, или 50-100% годовых но без гарантий. к валютам это отношения не имеет поэтому не просите, расписывать не буду. Просто поверьте на слово.
Пролог і ключові слова вже говорять багато про що. Але ми то все знаємо, що пропалювання часу, ще дорожче грошей у поточний момент, тому що тільки час дає тобі шанс заробити їх знову і знову, навіть все втративши. Так от, повернемося до наших баранів. Гарних історій перетворення у попелюшку кожен може розповісти з дюжину, але ось рівень дискусії в 10 копійок це ніяк не рівень навіть четвертини долярового мільонера. До того ж з риторикою повної марності і незначущості особистості в поточному світі. Це вже край, пусте, навіщо нам згадувати минуле, коли можно думати про майбутне? Тут дійсно усе доступно і можна бачити неозброєним оком у кого і що за душею. До того ж обговорювати як теперішні пацани рубають бабло, знаходячи цьому наукове обгрунтування, таке собі заняття.
sequence написав:мы тут еще тихо забыли про уголь, коего покупаем (не тока мы) у русских рекордными объемами
зачем семенченки устраивали блокаду в 2017 году ? и это мне порохоботы будут рассказывать какой гетьман патриот - что после этой блокады, поддержанной и не разогнанной гетьманом, мы начали закупать уголь в амстердамах, пенсильваних, россиях.
Zebra написав:С какой стати? Только одному Нафтогазу надо 4 млрд кубов купить, а это 5 млрд долларов
Потому что у европейских покупателей есть и контрактные поставки. Хранилища опустошены холодной зимой, а две холодные подряд - это, все же, редкость. После того, как восстановятся резервы, спот рухнет. Вероятность того, что это случиться до окончания зимы, я оцениваю как средне-высокую.
Что касается Нафтогаза - эти 4 млрд дефицита уже в ПХГ. Его нужно выкупить - закачивать не нужно. Я сильно удивлюсь, если в такого рода сделках купле-продажи будет использоваться цена европейских хабов в качестве ориентира.
Я очень сомневаюсь, что кто-то в своем уме будет продавать свой газ, пусть даже и в чужих хранилищах со значительным дисконтом (50% и более) от рыночных цен.
Технология проста как угол дома: у частника найдут "русский след", затем заседание СНБО, затем Данилов озвучивает решение о санкциях и конфискации майна. И всё - газ наш, точнее барыг, они его перепродадут в Европу по высоким рыночным ценам, а нам расскажут что "операция сорвалась" и про вынужденную акцию "прикрути" для пересичных.
Размер международных резервов Украины в течение сентября сократился на 2,9 млрд долларов – 28,7 млрд долларов. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook во вторник, 5 октября.
"В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР", – отметил Данилишин
За счет распределения доп. эмиссии МВФ, можно сказать, отделались легким испугом. Примерно этот же объем ЗВР был и до 23-го августа
rorandak написав:zРадио за последние 5 лет когда крупно сливал, всегда был в плюсе, проценты то-се, сливал бы все, был бы в еще большем плюсе а откупаться не буду, гривна рано или поздно потратится, я баксы в принципе не покупаю лет 10, сами берутся, в каком то роде экспортер, поэтому обвал тоже плюс в итоге, но что-то не верится, ни в июне не верилось, ни сейчас. А вы ждите, в 2020 корона помогла чуть бакс вытянуть тут (чуть, до 30ки и близко не дошло, при том, что это мировой мегашок был), что теперь такого должно случится не знаю, полномасштабное вторжение соседа или зомбиапокалипсис разве
rorandak написав:именно, поэтому и наши экспортеры в шоколаде, в напечатанных стимуляционных фантиках сейчас все растет, их нефть, наши сталь, зерно
Ключевое здесь "сейчас". Вы же понимаете, что рост доли сырья в экспорте, достигающей уже 2/3 всего его объема - это и возможность, и риск.
Волатильность денежного вала становится запредельной. Во-первых, мы зависимы от мировой ценовой конъюнктуры, где динамика цен по металлургическому направлению составляет от -40% до +70%, а по продовольственному - от -30% до +50% средних уровней прошлых лет. Во-вторых, от погодных условий, варьирующих натуральные объемы с/х от -20% до +20% среднего уровня. Анализ чувствительности сделать несложно. Сегодня мы в зеленой зоне, где благоволят оба фактора, завтра можем оказаться в желтой, где улыбнется один из двух, послезавтра - в красной, где улыбнется ноль из двух...
Почему я и настаиваю, что длительный курсовой паритет гривны и такой сильной валюты как доллар может обеспечить разве что мощное внутреннее производство продуктов высокой добавленной стоимости с управляемыми, а не зависящими от воли божьей, объемами выпуска и ценообразованием. Хороший пример такой экономики - раздражающая некоторых Германия. Да, мне тоже не нравится ее политическое решение по СП2, но то что благодаря именно немецкому производству и экспорту евро столько лет удерживается в узком коридоре к доллару, известно абсолютно всем - и хвалителям, и хулителям...
rorandak написав:вот, что понял, что сидеть с мешком зелени точно смысла нет, ни тебе процентов, одна надежда на ддевал, который не настает, печалька, байден нараздавался народу на ковид, вот тебе и станок (The IRS issued three Economic Impact Payments during the coronavirus pandemic for people who were eligible: $1,200 in April 2020 $600 in December 2020/January 2021 $1,400 in March 2021 These payments were sent by direct deposit to a bank account or by mail as a paper check or a debit card.) не, этот станок по круче нашего))
Мягкая ДКП ФРС не вечна, я уже объяснял почему. Но я себя не предлагаю в качестве безусловного авторитета. Мне можете не верить - есть исследование МВФ о болезненном для развивающихся стран выходе из прошлого QE: