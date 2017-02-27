Додано: Вів 05 жов, 2021 22:22

rorandak написав: именно, поэтому и наши экспортеры в шоколаде, в напечатанных стимуляционных фантиках сейчас все растет, их нефть, наши сталь, зерно именно, поэтому и наши экспортеры в шоколаде, в напечатанных стимуляционных фантиках сейчас все растет, их нефть, наши сталь, зерно

rorandak написав: вот, что понял, что сидеть с мешком зелени точно смысла нет, ни тебе процентов, одна надежда на ддевал, который не настает, печалька, байден нараздавался народу на ковид, вот тебе и станок (The IRS issued three Economic Impact Payments during the coronavirus pandemic for people who were eligible:

$1,200 in April 2020

$600 in December 2020/January 2021

$1,400 in March 2021

These payments were sent by direct deposit to a bank account or by mail as a paper check or a debit card.) не, этот станок по круче нашего)) вот, что понял, что сидеть с мешком зелени точно смысла нет, ни тебе процентов, одна надежда на ддевал, который не настает, печалька, байден нараздавался народу на ковид, вот тебе и станок (The IRS issued three Economic Impact Payments during the coronavirus pandemic for people who were eligible:$1,200 in April 2020$600 in December 2020/January 2021$1,400 in March 2021These payments were sent by direct deposit to a bank account or by mail as a paper check or a debit card.) не, этот станок по круче нашего))

Ключевое здесь "сейчас". Вы же понимаете, что рост доли сырья в экспорте, достигающей уже 2/3 всего его объема - это и возможность, и риск.Волатильность денежного вала становится запредельной. Во-первых, мы зависимы от мировой ценовой конъюнктуры, где динамика цен по металлургическому направлению составляет от -40% до +70%, а по продовольственному - от -30% до +50% средних уровней прошлых лет. Во-вторых, от погодных условий, варьирующих натуральные объемы с/х от -20% до +20% среднего уровня. Анализ чувствительности сделать несложно. Сегодня мы в зеленой зоне, где благоволят оба фактора, завтра можем оказаться в желтой, где улыбнется один из двух, послезавтра - в красной, где улыбнется ноль из двух...Почему я и настаиваю, что длительный курсовой паритет гривны и такой сильной валюты как доллар может обеспечить разве что мощное внутреннее производство продуктов высокой добавленной стоимости с управляемыми, а не зависящими от воли божьей, объемами выпуска и ценообразованием. Хороший пример такой экономики - раздражающая некоторых Германия. Да, мне тоже не нравится ее политическое решение по СП2, но то что благодаря именно немецкому производству и экспорту евро столько лет удерживается в узком коридоре к доллару, известно абсолютно всем - и хвалителям, и хулителям...Мягкая ДКП ФРС не вечна, я уже объяснял почему. Но я себя не предлагаю в качестве безусловного авторитета. Мне можете не верить - есть исследование МВФ о болезненном для развивающихся стран выходе из прошлого QE: