Додано: Вів 05 жов, 2021 19:16

производство и потребление - величины физические, и увеличить объем товаров щелчком пальца, как можно увеличить объем денег, невозможно

та цель есть, в бетоны тоже шло, пойдет и идет (на их погашении уже выиграл, слившись по 27, гасил по 26,55), в некоторых метрах уже живут и платят, на пенсию и близко не надеюсь, это и так понятнопросто в 2019 насдавался по 23-24, хватит)посмотрим, что будет к концу года, мой прогноз <26именно, поэтому и наши экспортеры в шоколаде, в напечатанных стимуляционных фантиках сейчас все растет, их нефть, наши сталь, зерновот, что понял, что сидеть с мешком зелени точно смысла нет, ни тебе процентов, одна надежда на девал, который не настает, печалька, байден нараздавался народу на ковид, вот тебе и станок (The IRS issued three Economic Impact Payments during the coronavirus pandemic for people who were eligible:$1,200 in April 2020$600 in December 2020/January 2021$1,400 in March 2021These payments were sent by direct deposit to a bank account or by mail as a paper check or a debit card.) не, этот станок по круче нашего))