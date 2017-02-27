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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8355835683578358

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 57
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
12%
7
26,50-27,00
35%
20
27,00-27,50
33%
19
27,50-28,00
7%
4
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:50

  flyman написав:
  yama написав:Даєш 23,5 під Ялиночку :mrgreen:

32
P.S.
А що у нас бездефіцитний бюджет, інфляція 2..3% в рік і позитивний торгівельний баланс?
Логіка в Україні не працює . Запустять піраміду ОВДП наприклад чи ще щось
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Просто поверьте на слово.
не верим
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:09

Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:57

  sani_2012 написав:Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату

Це караловий риф.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:04

  sani_2012 написав:Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату


это зазеркалье, особенно МБ
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