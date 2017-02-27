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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:50
flyman написав: yama написав:
Даєш 23,5 під Ялиночку
32
P.S.
А що у нас бездефіцитний бюджет, інфляція 2..3% в рік і позитивний торгівельний баланс?
Логіка в Україні не працює . Запустять піраміду ОВДП наприклад чи ще щось
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Додано: Вів 05 жов, 2021 22:53
vitaliian написав:
Просто поверьте на слово.
не верим
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Додано: Вів 05 жов, 2021 23:09
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Вів 05 жов, 2021 23:57
sani_2012 написав:
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
Це караловий риф.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 00:04
sani_2012 написав:
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
это зазеркалье, особенно МБ
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