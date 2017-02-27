|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:09
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:57
sani_2012 написав:
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
Це караловий риф.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 00:04
sani_2012 написав:
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
это зазеркалье, особенно МБ
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1408
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:40
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8776
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1575 раз.
- Подякували: 2293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:55
kluychkooleg написав: sani_2012 написав:
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
это зазеркалье, особенно МБ
Не знаю, какие ещё вопросы могут быть к текущему НБУ и МБ. Да при Яше мы бы уже были минимум на гривну ниже. И так хомяков и экспортёров спасают со всех сил последние три месяца.
-
funky77
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:57
funky77 написав: kluychkooleg написав: sani_2012 написав:
Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
это зазеркалье, особенно МБ
Не знаю, какие ещё вопросы могут быть к текущему НБУ и МБ. Да при Яше мы бы уже были минимум на гривну ниже. И так хомяков и экспортёров спасают со всех сил последние три месяца.
Начиная с 2015 их спасают и спасают.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8776
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1575 раз.
- Подякували: 2293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 08:19
vitaliian написав: funky77 написав: kluychkooleg написав:
[quote="5309775:sani_2012"]Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...*Відправлено з Чату
это зазеркалье, особенно МБ
Не знаю, какие ещё вопросы могут быть к текущему НБУ и МБ. Да при Яше мы бы уже были минимум на гривну ниже. И так хомяков и экспортёров спасают со всех сил последние три месяца.
Начиная с 2015 их спасают и спасают.[/quote]По большому счёту, так и есть, глядя на баланс покупок и продаж валюты НБУ
-
funky77
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 08:22
Банки , обменки и менял зафасовывают зелёным по самые помидоры ...*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 08:24
vitaliian написав:
При нафті по 83 всю "дешеву" кукурузу перегонять на біоетанол в тих самих США та Бразилії...
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1057
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 686 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 жов, 2021 08:29
26.38-26.40/26.45-26.47
нервы совсем сдают
на гривневую зарплату уже готов покупать доллар
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11409
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4166 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27623
|10563688
|
|
|7759
|9375633
|
Вів 05 жов, 2021 08:30
ЛОБ
|
|1129
|2411867
|
Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+
|