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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8356835783588359>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 60
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
15%
9
26,50-27,00
33%
20
27,00-27,50
33%
20
27,50-28,00
7%
4
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:09

Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:57

  sani_2012 написав:Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату

Це караловий риф.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:04

  sani_2012 написав:Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату


это зазеркалье, особенно МБ
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На рынке кукурузы предложение значительно превышает спрос http://agroportal.ua/news/ukraina/na-ry ... it-medlit/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:
  sani_2012 написав:Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату


это зазеркалье, особенно МБ
Не знаю, какие ещё вопросы могут быть к текущему НБУ и МБ. Да при Яше мы бы уже были минимум на гривну ниже. И так хомяков и экспортёров спасают со всех сил последние три месяца.
funky77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:57

  funky77 написав:
kluychkooleg написав:
  sani_2012 написав:Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату


это зазеркалье, особенно МБ
Не знаю, какие ещё вопросы могут быть к текущему НБУ и МБ. Да при Яше мы бы уже были минимум на гривну ниже. И так хомяков и экспортёров спасают со всех сил последние три месяца.

Начиная с 2015 их спасают и спасают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:
  funky77 написав:
kluychkooleg написав:[quote="5309775:sani_2012"]Украина это не необитаемый островок посреди земного шарика ...

*Відправлено з Чату


это зазеркалье, особенно МБ
Не знаю, какие ещё вопросы могут быть к текущему НБУ и МБ. Да при Яше мы бы уже были минимум на гривну ниже. И так хомяков и экспортёров спасают со всех сил последние три месяца.

Начиная с 2015 их спасают и спасают.[/quote]По большому счёту, так и есть, глядя на баланс покупок и продаж валюты НБУ
funky77
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:22

Банки , обменки и менял зафасовывают зелёным по самые помидоры ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:24

  vitaliian написав:
На рынке кукурузы предложение значительно превышает спрос http://agroportal.ua/news/ukraina/na-ry ... it-medlit/

При нафті по 83 всю "дешеву" кукурузу перегонять на біоетанол в тих самих США та Бразилії...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:29

26.38-26.40/26.45-26.47

нервы совсем сдают
на гривневую зарплату уже готов покупать доллар
odessit2007
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