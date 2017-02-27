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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8356835783588359

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 60
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
15%
9
26,50-27,00
33%
20
27,00-27,50
33%
20
27,50-28,00
7%
4
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:43

  somilitark написав:
  Искатель написав:
  Сибарит написав: НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился.

Если быть точным, НБУ с утра уже два раза взял по 5 млн (первый раз он так делает), а потом выставил бид на 26,395. И вполне к концу дня можем его зацепить.

Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го :lol:

Ну що сказати про це все?
Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!!
І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин.
Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку?
Ніт, прогулятися і послухати пташок, дійсно вони так гарно співають, так само як обвалісти співали вам нещодавно, що кто не купить по 27, той дуже швидко пошкодує :)

алені тим часом поглядають на північ, хоча ще тепло і бабине літо, зима незабаром, і газ не дешевий.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 08:52

  odessit2007 написав:26.38-26.40/26.45-26.47 нервы совсем сдают на гривневую зарплату уже готов покупать доллар

26.35 покупка ( нал )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:12

Интересно утро начинается
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rorandak
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:20

газ уже 1600 сегодня

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ, что потребует дополнительных консультаций. Об этом Марченко рассказал в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в среду, 6 октября
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:23

По курсу, вже звикаю не до 26.60, а до 26.40, красотіщщщщщаааааа😎
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:30

  yuri_m написав:Паника дает себя знать - курс на опте провалился к 26.40/26.43.

  rorandak написав:vitaliian
сегодня слился на мб по 26,435

  sani_2012 написав:Банки , обменки и менял зафасовывают зелёным по самые помидоры ...

*Відправлено з Чату

  odessit2007 написав:нервы совсем сдают
на гривневую зарплату уже готов покупать доллар

Процес іде своїм руслом. Ми вийшли на новий рівень. Розв'язка наближається. Бережіть нервову систему. Гроші - діло наживне. А от здоров'я...
Враховуючи напругу всіх вище процитованих повідомленнь, корекція повинна бути раптова та стрімка.
Я б навіть очікував її в кінці цього і на наступному тижні коли будуть довгі вихідні. Але більшу перевагу віддаю наступному.
Realist
 
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