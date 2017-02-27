Сибарит написав: НБУ взял дежурную пятерку с самого утра. После утреннего кофе приподнялись на копейку, но сразу же развернулись и уверенно пошли вниз. За полчаса опустились на 6.5 копеек. После этого НБУ сказал: "Хватит", обозначив свое присутствие бидом много ниже текущих котировок. Рынок с пониманием отнесся к пожеланию регулятора и остановился.
Если быть точным, НБУ с утра уже два раза взял по 5 млн (первый раз он так делает), а потом выставил бид на 26,395. И вполне к концу дня можем его зацепить.
Усім добрий день, ще трохи і девальваційну ракету офіційно перенесуть на осінь 22-го
Ну що сказати про це все? Файно, гарно, чудесненько, чудово, радію за гривнепатріотів, таких нажаль дуже мало, але вони Є!!! І вони хоч трохи компенсують жахливу інфляцію, яка пре з усіх шпарин. Ну, а кто в долларі, євро, тому краще пійти до лісу і....ви що подумали вкоротити собі віку? Ніт, прогулятися і послухати пташок, дійсно вони так гарно співають, так само як обвалісти співали вам нещодавно, що кто не купить по 27, той дуже швидко пошкодує
алені тим часом поглядають на північ, хоча ще тепло і бабине літо, зима незабаром, і газ не дешевий.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ, что потребует дополнительных консультаций. Об этом Марченко рассказал в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в среду, 6 октября
odessit2007 написав:нервы совсем сдают на гривневую зарплату уже готов покупать доллар
Процес іде своїм руслом. Ми вийшли на новий рівень. Розв'язка наближається. Бережіть нервову систему. Гроші - діло наживне. А от здоров'я... Враховуючи напругу всіх вище процитованих повідомленнь, корекція повинна бути раптова та стрімка. Я б навіть очікував її в кінці цього і на наступному тижні коли будуть довгі вихідні. Але більшу перевагу віддаю наступному.
Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...
Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...