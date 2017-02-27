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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8358835983608361>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 61
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
15%
9
26,50-27,00
33%
20
27,00-27,50
33%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Один із головних чинників ревальвації, вважаю
якщо порівняти із попередніми роками, коли екпорт піде на спад? (і очікувано гривня почне девальвувати)

Експорт зернових може піти на спад лише восени 2022. Чого я акцентую на об'єм експорту 15 млн. т.? Бо експортний потенціал 60-65 млн. т. Експортовано лише чверть - а курс всі бачать. Та й врожай ранніх зернових у 2022 скоріше за все буде непоганим.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:51

  Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет

Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:59

Стоимость импортного газа в Украине перевалила 1750 долларов
https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... rm-market/

Зображення

Рынки с некоторым лагом реагируют на избыточное предложение долларов в мире
Зображення
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:..
Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

можно бартером на пшеницу, но, боюсь, половину урожая придется заложить. Помницца, в 90х процветали схемы "клиринга"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:00

В следующем году курс будет +- 100 грн за бакс
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:02

  Grand Touring написав:Стоимость импортного газа в Украине перевалила 1750 долларов https://www.ueex.com.ua/exchange-quotat ... rm-market/ [@image@]

Этож хорошо добываем и продаём ( сланец актуален )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:07

  Zebra написав:
  Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет

Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

А де він його купить пан полосатий Зебра?
В інтернет магазині?😁
Запускають північний потік2 і ніякого реверса не буде, ні віртуального ні фізичного.
Власники газа з наших сховищ, вже успішно його експортують, скільки його залишилось ніхто точно не каже. Но там точно не 4 ярда кубів.
Можливо опалювальний сезон 2022-23 не розпочнеться на газу. Можливо розпочнеться тільки з газа Укргазвидобудування десь на новий рік.
Так що ніякого попиту на газ по 1600 не буде, банально нема кому продавати газ по 50 і немає за що купувати.
А поки несіть сотку сдавати за 26.30, завтра і цього не буде. Треба терміново здавати глупці, бо буде ще дешевше🤑
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:10

  Xenon написав:В следующем году курс будет +- 100 грн за бакс

А можна одразу 120?
Бо якраз вистачить на саженець коноплі.😅
Яку ви вже виростили і викурили, бо таке видати можна тільки під нею(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:15

  greenozon написав:
  Denik написав:
  Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації.
Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...

Тим часом експорт зерна вже 15 млн.т. Випередження - 2.271 або 15,2%.
Це і буде підтримувати ревальвацію
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna


Один із головних чинників ревальвації, вважаю
якщо порівняти із попередніми роками, коли екпорт піде на спад? (і очікувано гривня почне девальвувати)

Скоріш за все врожай 22 буде гарним.
Серпень 23-го року вас влаштує?
З вікна стрибати не будете, якщо буде курс меньше 25?😳
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grand Touring написав:Стоимость импортного газа в Украине перевалила 1750 долларов

ціна на фючерсах досягає 2000
greenozon
 
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