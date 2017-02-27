greenozon написав:Один із головних чинників ревальвації, вважаю якщо порівняти із попередніми роками, коли екпорт піде на спад? (і очікувано гривня почне девальвувати)
Експорт зернових може піти на спад лише восени 2022. Чого я акцентую на об'єм експорту 15 млн. т.? Бо експортний потенціал 60-65 млн. т. Експортовано лише чверть - а курс всі бачать. Та й врожай ранніх зернових у 2022 скоріше за все буде непоганим.
Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет
Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа
Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.
А де він його купить пан полосатий Зебра? В інтернет магазині?😁 Запускають північний потік2 і ніякого реверса не буде, ні віртуального ні фізичного. Власники газа з наших сховищ, вже успішно його експортують, скільки його залишилось ніхто точно не каже. Но там точно не 4 ярда кубів. Можливо опалювальний сезон 2022-23 не розпочнеться на газу. Можливо розпочнеться тільки з газа Укргазвидобудування десь на новий рік. Так що ніякого попиту на газ по 1600 не буде, банально нема кому продавати газ по 50 і немає за що купувати. А поки несіть сотку сдавати за 26.30, завтра і цього не буде. Треба терміново здавати глупці, бо буде ще дешевше🤑
Denik написав:Експорт зерна й надалі прискорюється, що призводить до збільшення валютної виручки та повільної ревальівації. Результат на сьогодні - 14,55 млн. т., Випередження до 2020 - 2,24 млн. т., або 15,3%. Ще й сезон олії почався...