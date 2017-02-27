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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8359836083618362>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 61
Менше 26,00
7%
4
26,00-26,50
15%
9
26,50-27,00
33%
20
27,00-27,50
33%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17

Скажем же спасибо Грете Тумберг ( хорошая девочка , постаралась от души )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17

  Xenon написав:В следующем году курс будет +- 100 грн за бакс

Это вряд ли
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:20

  Zebra написав:
  Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет

Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

уже писал - цифра 4 млрд м3 - с потолка. попробуйте обосновать, кроме фразы - где-то в инете написали

покупать он его будет не единомоментно, а на протяжении 2 кварталов

нужна будет валюта - напрямую у НБУ из ЗВР закупит условно. больше интересен вопрос - за какие шиши?

курс 25 за бакс к НГ - маловероятно.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 06 жов, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:20

  Faceless написав:
  Xenon написав:В следующем году курс будет +- 100 грн за бакс

Это вряд ли

судя по статистике наших опросов, все что вряд ли случается наверняка
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:26

  Shaman написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет

Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

уже писал - цифра 4 млрд м3 - с потолка. попробуйте обосновать, кроме фразы - где-то в инете написали

Почему с потолка? В СМИ фигурирует информация, что Нафтогаз просит у правительства 44 млрд грн еще с начала сентября, когда цены были в 2 раза ниже. Сейчас это уже 88 млрд нужно, докерувались :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:28

  somilitark написав:
  Zebra написав:
  Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет

Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

А де він його купить пан полосатий Зебра?
В інтернет магазині?😁
Запускають північний потік2 і ніякого реверса не буде, ні віртуального ні фізичного.
Власники газа з наших сховищ, вже успішно його експортують, скільки його залишилось ніхто точно не каже. Но там точно не 4 ярда кубів.
Можливо опалювальний сезон 2022-23 не розпочнеться на газу. Можливо розпочнеться тільки з газа Укргазвидобудування десь на новий рік.
Так що ніякого попиту на газ по 1600 не буде, банально нема кому продавати газ по 50 і немає за що купувати.
А поки несіть сотку сдавати за 26.30, завтра і цього не буде. Треба терміново здавати глупці, бо буде ще дешевше🤑

как все намешано - зато какой эмоциональный заряд :mrgreen:

а где возьмем деньги на бюджет, и на тот же Нафтогаз?
проблемы с транзитом будут, но чуть позже, прокачка газа через нас никуда не уйдет пока

самый честный ответ по курсу на сейчас на НГ - хз. сейчас такая турбулентность, что выстрелит может куда угодно. газ за 1600 дол - это как? это как и нефть по минус 37 - было, но недолго.

все остальные категоричные утверждения про бакс- это надувание щек и манипуляции
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.10.2021.................26,3603
Гривна укрепилась более, чем на 8 копеек.

МКГ*............7.3341............7.3706...........+0.5%
За 2 дня более процента.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свою норму взял сразу. Со старта опустились на копейку, и только после этого приступили к традиционной кофейной церемонии. После этого началось неспешное, но очень уверенное и равномерной снижение. Чуть более, чем за час опустились на 4.5 копейки. В середине этого движения НБУ вышел с бидом ниже рынка. Я бы на третий день укрепляжа уже начал бы действовать чуть жестче.
Гривна укрепляется относительно укрепляющегося доллара, который достигнув минимума вчера около 18, с тех пор постоянно и достаточно интенсивно растет.
Справочный курс встретили котировками 26.3250 - 26.3450, что на 5.5 копеек ниже открытия. Биды на копейку выше уровня, который обозначил НБУ.

НБУ вчера до 15-30 успел выкупить 45 млн. Не исключено, что еще что-то добрал ТОМом.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и интервенция НБУ сопротивлялись слабо.

В понедельник объем МБ вырос с 372.7 до 545.7. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Неплохой объем для понедельника. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. По оперативным сделкам даже чуть перегнало. Можно говорить о сбалансированности рынка.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:32

  Zebra написав:
  Shaman написав:
  Zebra написав:Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

уже писал - цифра 4 млрд м3 - с потолка. попробуйте обосновать, кроме фразы - где-то в инете написали

Почему с потолка? В СМИ фигурирует информация, что Нафтогаз просит у правительства 44 млрд грн еще с начала сентября, когда цены были в 2 раза ниже. Сейчас это уже 88 млрд нужно, докерувались :lol:

СМИ сейчас - то же самое, что на заборе. найдите в СМИ обоснование этой цифры

уволили неэффективного менеджера с 50 млрд грн на остатках - эффективному уже надо еще 100 млрд грн. наверное, очень эффективно "пилит" - аж миллиарды летят :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:39

  odessit2007 написав:26.38-26.40/26.45-26.47

нервы совсем сдают
на гривневую зарплату уже готов покупать доллар

У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:49

  yuri_m написав:У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будет потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019.

Для баксодержателей будет болезненным ( с этим согласен )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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