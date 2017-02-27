Додано: Сер 06 жов, 2021 11:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

06.10.2021.................26,3603

Гривна укрепилась более, чем на 8 копеек.



МКГ*............7.3341............7.3706...........+0.5%

За 2 дня более процента.



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свою норму взял сразу. Со старта опустились на копейку, и только после этого приступили к традиционной кофейной церемонии. После этого началось неспешное, но очень уверенное и равномерной снижение. Чуть более, чем за час опустились на 4.5 копейки. В середине этого движения НБУ вышел с бидом ниже рынка. Я бы на третий день укрепляжа уже начал бы действовать чуть жестче.

Гривна укрепляется относительно укрепляющегося доллара, который достигнув минимума вчера около 18, с тех пор постоянно и достаточно интенсивно растет.

Справочный курс встретили котировками 26.3250 - 26.3450, что на 5.5 копеек ниже открытия. Биды на копейку выше уровня, который обозначил НБУ.



НБУ вчера до 15-30 успел выкупить 45 млн. Не исключено, что еще что-то добрал ТОМом.

Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и интервенция НБУ сопротивлялись слабо.



В понедельник объем МБ вырос с 372.7 до 545.7. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Неплохой объем для понедельника. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. По оперативным сделкам даже чуть перегнало. Можно говорить о сбалансированности рынка.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.