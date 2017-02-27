Скажем же спасибо Грете Тумберг ( хорошая девочка , постаралась от души )...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17
Скажем же спасибо Грете Тумберг ( хорошая девочка , постаралась от души )...
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Додано: Сер 06 жов, 2021 11:17
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:20
уже писал - цифра 4 млрд м3 - с потолка. попробуйте обосновать, кроме фразы - где-то в инете написали
покупать он его будет не единомоментно, а на протяжении 2 кварталов
нужна будет валюта - напрямую у НБУ из ЗВР закупит условно. больше интересен вопрос - за какие шиши?
курс 25 за бакс к НГ - маловероятно.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 06 жов, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:20
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:26
Почему с потолка? В СМИ фигурирует информация, что Нафтогаз просит у правительства 44 млрд грн еще с начала сентября, когда цены были в 2 раза ниже. Сейчас это уже 88 млрд нужно, докерувались
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:28
как все намешано - зато какой эмоциональный заряд
а где возьмем деньги на бюджет, и на тот же Нафтогаз?
проблемы с транзитом будут, но чуть позже, прокачка газа через нас никуда не уйдет пока
самый честный ответ по курсу на сейчас на НГ - хз. сейчас такая турбулентность, что выстрелит может куда угодно. газ за 1600 дол - это как? это как и нефть по минус 37 - было, но недолго.
все остальные категоричные утверждения про бакс- это надувание щек и манипуляции
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:30
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.10.2021.................26,3603
Гривна укрепилась более, чем на 8 копеек.
МКГ*............7.3341............7.3706...........+0.5%
За 2 дня более процента.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свою норму взял сразу. Со старта опустились на копейку, и только после этого приступили к традиционной кофейной церемонии. После этого началось неспешное, но очень уверенное и равномерной снижение. Чуть более, чем за час опустились на 4.5 копейки. В середине этого движения НБУ вышел с бидом ниже рынка. Я бы на третий день укрепляжа уже начал бы действовать чуть жестче.
Гривна укрепляется относительно укрепляющегося доллара, который достигнув минимума вчера около 18, с тех пор постоянно и достаточно интенсивно растет.
Справочный курс встретили котировками 26.3250 - 26.3450, что на 5.5 копеек ниже открытия. Биды на копейку выше уровня, который обозначил НБУ.
НБУ вчера до 15-30 успел выкупить 45 млн. Не исключено, что еще что-то добрал ТОМом.
Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и интервенция НБУ сопротивлялись слабо.
В понедельник объем МБ вырос с 372.7 до 545.7. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Неплохой объем для понедельника. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос. По оперативным сделкам даже чуть перегнало. Можно говорить о сбалансированности рынка.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:32
СМИ сейчас - то же самое, что на заборе. найдите в СМИ обоснование этой цифры
уволили неэффективного менеджера с 50 млрд грн на остатках - эффективному уже надо еще 100 млрд грн. наверное, очень эффективно "пилит" - аж миллиарды летят
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:39
У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.
Додано: Сер 06 жов, 2021 11:49
Для баксодержателей будет болезненным ( с этим согласен )...
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