Додано: Сер 06 жов, 2021 11:59

Realist написав: Процес іде своїм руслом. Ми вийшли на новий рівень. Розв'язка наближається. Бережіть нервову систему. Гроші - діло наживне. А от здоров'я...

Враховуючи напругу всіх вище процитованих повідомленнь, корекція повинна бути раптова та стрімка.

Я б навіть очікував її в кінці цього і на наступному тижні коли будуть довгі вихідні. Але більшу перевагу віддаю наступному. Процес іде своїм руслом. Ми вийшли на новий рівень. Розв'язка наближається. Бережіть нервову систему. Гроші - діло наживне. А от здоров'я...Враховуючи напругу всіх вище процитованих повідомленнь, корекція повинна бути раптова та стрімка.Я б навіть очікував її в кінці цього і на наступному тижні коли будуть довгі вихідні. Але більшу перевагу віддаю наступному.

«Софистика, пастор, софистика!» (С)Хотелки необходимо отделять от реальности. Коррекция в том виде, в каком видите её Вы, возможна только после панических настроений рынка. А паники сейчас я не вижу от слова «совсем». Причины укрепления гривны ежу понятны. Более того, если политика размещения ОВГЗ останется такой же, какой она была последние две недели, гривна в ближайшей перспективе укрепится ещё больше. Если по Вашим словам, максимум через неделю будет коррекция, то вероятно Вы знаете что-то, чего не знаем все мы. В таком случае возникает ряд закономерных вопросов: может быть Вы очертите горизонт коррекции? Кто будет лихорадочно скупать валюту и под какую цель? И вообще, на какие уровни нам теперь ориентироваться?До тех пор, пока не будут окончательно (!!!) известны условия предстоящего аукциона, за коррекцию даже говорить не стоит. Насколько мне известно, сейчас поставлена задача вернуть иностранных инвесторов. Результат налицо. Неблагоприятных факторов для гривны на настоящий момент нет. Повторю, на настоящий момент. Но может, Вы эти факторы нам укажете? Цену на газ в Европе можете оставить в покое сразу.