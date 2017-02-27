Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75
вы явно что-то путаете, в 2019 доллар стабильно падал весь год с 28 до 24 (интересно, народ тогда тоже верил в осень, и летом тарился) в марте 2020 скакнул, но то корона-паника прервала идилию укрепляжа
Realist написав:Процес іде своїм руслом. Ми вийшли на новий рівень. Розв'язка наближається. Бережіть нервову систему. Гроші - діло наживне. А от здоров'я... Враховуючи напругу всіх вище процитованих повідомленнь, корекція повинна бути раптова та стрімка. Я б навіть очікував її в кінці цього і на наступному тижні коли будуть довгі вихідні. Але більшу перевагу віддаю наступному.
«Софистика, пастор, софистика!» (С)
Хотелки необходимо отделять от реальности. Коррекция в том виде, в каком видите её Вы, возможна только после панических настроений рынка. А паники сейчас я не вижу от слова «совсем». Причины укрепления гривны ежу понятны. Более того, если политика размещения ОВГЗ останется такой же, какой она была последние две недели, гривна в ближайшей перспективе укрепится ещё больше. Если по Вашим словам, максимум через неделю будет коррекция, то вероятно Вы знаете что-то, чего не знаем все мы. В таком случае возникает ряд закономерных вопросов: может быть Вы очертите горизонт коррекции? Кто будет лихорадочно скупать валюту и под какую цель? И вообще, на какие уровни нам теперь ориентироваться?
До тех пор, пока не будут окончательно (!!!) известны условия предстоящего аукциона, за коррекцию даже говорить не стоит. Насколько мне известно, сейчас поставлена задача вернуть иностранных инвесторов. Результат налицо. Неблагоприятных факторов для гривны на настоящий момент нет. Повторю, на настоящий момент. Но может, Вы эти факторы нам укажете? Цену на газ в Европе можете оставить в покое сразу.
Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75
вы явно что-то путаете, в 2019 доллар стабильно падал весь год с 28 до 24 (интересно, народ тогда тоже верил в осень, и летом тарился) в марте 2020 скакнул, но то корона-паника прервала идилию укрепляжа
Я ничего не путаю. Весь 2019, вернее после прихода "зеленых" к власти, курс стабильно давили вниз. И задавили на панике к 25 декабря до 24.10. Буквально полдня там пробыли, и после этого за 3 дня курс вернулся снова к 25.75. А за неделю к 27.50. После этого снова вниз к 26 быстро качнули. Ну и далее после этого "пилой" полезли вверх снова к 28 до марта. А потом да, пошел курс в горизонт.
Вот, чтобы не быть голословным, даже картинку нашел в архиве форума. Ну и где я не прав?
Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75
вы явно что-то путаете, в 2019 доллар стабильно падал весь год с 28 до 24 (интересно, народ тогда тоже верил в осень, и летом тарился) в марте 2020 скакнул, но то корона-паника прервала идилию укрепляжа
Дно было во второй половине декабря 2019-го. И вы его пропустили, о чем сами признались. Напротив, продавали, а не покупали. Позволю процитировать себя же. Не хвастовства ради, а чтобы кто-то снова не прохлопал окно возможностей: Сер 18 гру, 2019 14:21
zРадио написав:Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правило хорошего инвестора (в отличие от аленя, действующего наоборот). Сейчас дешевый бакс время покупать, а не продавать.
Доллар всегда в долгосроке наказывает остальные валюты, а уж валюты EM - вообще и в хвост, и в гриву. Пожалуй, единственная валюта сильнее доллара - это швейцарский франк, и то не все так однозначно из-за ее невысокой ликвидности...
Я недооценил зеленых клоунов. Думал, что повторения 2019-го года не будет. А они опять решили сыграть в эту игру, в пирамиду ОВГЗ. Помню, когда меня резко отвернуло от Тимошенко. Когда при ее премьерстве ревальвировали гривню с 5 за доллар до 4.85 (что-то вроде этого). Аккурат перед тем, как пойти на 8. Правда, зеленых клоунов я не перевариваю с самого начала.
нервы совсем сдают на гривневую зарплату уже готов покупать доллар
У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.
Поддерживаю. Сейчас самое время скупаться. Что я и делаю. Хотя львиную долю брал по 27. Сейчас существенно меньшие суммы. Тут угадать тяжело. Всеравно через небольшой промежуток времени курс будет и 28, и 29.....
kluychkooleg написав:Я недооценил зеленых клоунов. Думал, что повторения 2019-го года не будет. А они опять решили сыграть в эту игру, в пирамиду ОВГЗ. Помню, когда меня резко отвернуло от Тимошенко. Когда при ее премьерстве ревальвировали гривню с 5 за доллар до 4.85 (что-то вроде этого). Аккурат перед тем, как пойти на 8. Правда, зеленых клоунов я не перевариваю с самого начала.
а вот фактор, что правительство займет деньги через ОВГЗ у нерезов - вот тогда повторим 2019.
насколько реалистичен этот сценарий? с точки зрения экономики - не очень. а вот если нерезы свои - тогда наверное возможно.
нервы совсем сдают на гривневую зарплату уже готов покупать доллар
У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.
Поддерживаю. Сейчас самое время скупаться. Что я и делаю. Хотя львиную долю брал по 27. Сейчас существенно меньшие суммы. Тут угадать тяжело. Всеравно через небольшой промежуток времени курс будет и 28, и 29.....
В марте 2022? После 24? Пока 2019-й как по кальке.