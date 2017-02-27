odessit2007 написав: 26.38-26.40/26.45-26.47



нервы совсем сдают

на гривневую зарплату уже готов покупать доллар 26.38-26.40/26.45-26.47нервы совсем сдаютна гривневую зарплату уже готов покупать доллар

У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.