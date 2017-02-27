RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 83618362836383648365>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 63
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
14%
9
26,50-27,00
33%
21
27,00-27,50
32%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:01

  fin написав:
  yuri_m написав:
  odessit2007 написав:26.38-26.40/26.45-26.47

нервы совсем сдают
на гривневую зарплату уже готов покупать доллар

У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.
Поддерживаю. Сейчас самое время скупаться. Что я и делаю. Хотя львиную долю брал по 27. Сейчас существенно меньшие суммы. Тут угадать тяжело. Всеравно через небольшой промежуток времени курс будет и 28, и 29.....

Время скупаться ОВГЗ, там из-за укрепления гривны доходность вообще в космос улетает: 15-20% спокойно за год.
Sidus
 
Повідомлень: 799
З нами з: 17.09.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Зебра, конечно, "эпатирует" в свойственной ему манере - по таким ценам Нафтогаз покупать не будет. Но вообще по итогам сентября вышло так, что российской пропагандой оказалось ваше отрицание очевидных энергетических рисков - рекордным стал не экспорт, а импорт.

Так что предлагаю впредь обходиться без этой категоричности и обмена любезностями

Я дивлюсь на все ширше. Зернові і олійні - це така саме енергія. Якщо згадати ще експорт електроенергії в Європу - то Україна виграє від здорожчання цін на енергоносії.
Гривня буде міцнішати від подорожчання енергії (хоч і у вигляді зерна та олійних культур).

В Європі вже зараз на ТЕС дешевше спалювати кукурудзу аніж вугілля з огляду на необхідність придбати 3 тони квот СО2 по 65 евро/т!!!!
Denik
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 23.02.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:11

  Zebra написав:
  Олежан написав:никто не верил что к НГ будет 25 за бакс а он будет

Нафтогазу нужно уже 6 млрд долларов, чтоб купить 4 млрд кубов газа :mrgreen:

Когда выйдет на Межбанк - тогда посмотрим, какой будет курс.

коли миші будуть вішатися в сховищах ГТС
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26089
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:13

  somilitark написав:Скоріш за все врожай 22 буде гарним.
Серпень 23-го року вас влаштує?
З вікна стрибати не будете, якщо буде курс меньше 25?😳

з добривами на газу ПА1600 :)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26089
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:13

  Denik написав:Не несіть сюди російську пропаганду. Нафтогазу нічого не треба.


1. БєняУніан з вами не згоден.
https://www.unian.net/economics/energet ... 67530.html

2. З моменту захоплення влади слугами наріду російська пропаганда стала ідеологією правлячого угруповання.
akido
 
Повідомлень: 77
З нами з: 18.02.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:15

  SherLock написав:«Софистика, пастор, софистика!» (С)

Ніколи не претендував на роль експерта. Тому доля правди у вашому висловлюванні є. До речі, дякую за альтернативну точку зору.
  SherLock написав:Хотелки необходимо отделять от реальности. Коррекция в том виде, в каком видите её Вы, возможна только после панических настроений рынка. А паники сейчас я не вижу от слова «совсем».

Смію припустити, що не всі учасники форуму із вами погодяться :-). Почитайте повідомлення за останні два дні.
  SherLock написав:Причины укрепления гривны ежу понятны. Более того, если политика размещения ОВГЗ останется такой же, какой она была последние две недели, гривна в ближайшей перспективе укрепится ещё больше. Если по Вашим словам, максимум через неделю будет коррекция, то вероятно Вы знаете что-то, чего не знаем все мы. В таком случае возникает ряд закономерных вопросов: может быть Вы очертите горизонт коррекции? Кто будет лихорадочно скупать валюту и под какую цель? И вообще, на какие уровни нам теперь ориентироваться? :mrgreen:

На мою субєктивну точку зору, корекція буде чисто технічна, але завдяки психологічному фактору вона може сягати 30-40 коп, що в наш час є доволі багато. На наступному тижні змінюється погода а також довгі вихідні. Закінчився квартал. Виплатили квартальні премії. Тренд вниз, люди та фірми не спішать конвертувати гривню, тому створюється відкладений попит який хвилею може накрити ринок. Звичайно ці фактори які я перелічив, дріб'язкові, але за моїми спостереженнями ще від весни початок місяця завжди приносив нам укріплення гривні. Частково пов'язую це із періодом виплати зарплати.
  SherLock написав:До тех пор, пока не будут окончательно (!!!) известны условия предстоящего аукциона, за коррекцию даже говорить не стоит. Насколько мне известно, сейчас поставлена задача вернуть иностранных инвесторов. Результат налицо. Неблагоприятных факторов для гривны на настоящий момент нет. Повторю, на настоящий момент.

Повертати іноземних інвесторів (а не спекулянтів) потрібно реформою судової системи. А цей процес дуже сильно храмає. Якщо ж ми повертаємо спекулянтів, то що ж, маємо всі шанси повторити 2019. Але ж "двічі в одну річку не ввійдеш" (с)...
Можете пояснити но чому базується ваша фраза: "поставлена задача вернуть иностранных инвесторов"?

ПС: От для прикладу ФБ підкинув в стрічку тільки що таку точку зору https://www.facebook.com/uglanicaivan/p ... 58?__cft__[0]=AZUAgA0ScQ3EWhqThrWdqInRiqGbZg959vxxpNAEwcMCItRpgCeoKDA_WFYpcxXSmXUZ0OvLG0hvQ9cDypVsqvBoXOPgLuHLp5lOsS08Tw1ZwyiSbcmxzbHwYhNurhhbj-OvOOGEYFa9oB3J0R4p3XcFj6R6NmI7XCRxOvxpxeQFaw&__tn__=%2CO%2CP-R
Востаннє редагувалось Realist в Сер 06 жов, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Realist
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1542 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:16

  Sidus написав:Время скупаться ОВГЗ, там из-за укрепления гривны доходность вообще в космос улетает: 15-20% спокойно за год.

Вот и "аленей" подвезли! :mrgreen: Скупать ОВГЗ надо было месяц назад, а сегодня сбрасывать и на вырученную гривну в бакс прыгать. Вот тогда и будет 15-20% годовых. А сейчас уже поздно с козами на торг... Скупить ОВГЗ на дне курса, чтобы потом их слить при курсе 27 и ли 28 - вот это по нашему! :mrgreen: Продаем когда дешево и покупаем когда дорого.

Это если сейчас купить баксы и на них купить валютные ОВГЗ, вот это еще куда ни шло. Хотя там доходность вообще слезы...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 06 жов, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 25.11.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:16

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2398
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2000 раз.
Подякували: 3471 раз.
 
Профіль
26
11
25
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:18

  Denik написав:Я дивлюсь на все ширше. Зернові і олійні - це така саме енергія. Якщо згадати ще експорт електроенергії в Європу - то Україна виграє від здорожчання цін на енергоносії.

Будь ласка відокремлюйте мух від котлет. Хтось в Україні, безумовно, виграє від здорожчання цін на енергоносії. Декілька відсотків нелохів.

Уся інша лохомаса програє бо інфляція з'їсть як розрекламований приріст зарплати, так і заощадження.
akido
 
Повідомлень: 77
З нами з: 18.02.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чувствую в этом году отопительный сезон может начаться ближе к декабрю.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10418
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1466 раз.
Подякували: 2072 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 83618362836383648365>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, Google Adsense [Bot], Hotab, Sidus, Xenon, yuri_m і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 775, 776, 777
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7764 9409976
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 14:08
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2762, 2763, 2764
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27636 10576890
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 жов, 2021 13:27
DmitryK
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 111, 112, 113
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1129 2411903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34304)
06.10.2021 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.