нервы совсем сдают на гривневую зарплату уже готов покупать доллар
У нас уже 26.35/26.40. На всю свободную гривну продолжаю грузиться "никому не нужным". Когда идет паника и все продают - надо покупать! Классика всех загонов. В мире цены на сырье пошли вниз. А доллар вверх. И сколько еще НБУ и вся эта шобла загонщиков будут потрошить украинцев - это никому не известно. Но конец веревочке будет. И будет очень болезненным! Покруче, чем в 2019. Тогда курс за неделю скакнул с 24.10 до 26.85, а через месяц вернулся к 27.75. Сейчас взлет будет еще быстрее. Особенно если продолжат и дальше пружину сжимать.
Поддерживаю. Сейчас самое время скупаться. Что я и делаю. Хотя львиную долю брал по 27. Сейчас существенно меньшие суммы. Тут угадать тяжело. Всеравно через небольшой промежуток времени курс будет и 28, и 29.....
Время скупаться ОВГЗ, там из-за укрепления гривны доходность вообще в космос улетает: 15-20% спокойно за год.
zРадио написав:Зебра, конечно, "эпатирует" в свойственной ему манере - по таким ценам Нафтогаз покупать не будет. Но вообще по итогам сентября вышло так, что российской пропагандой оказалось ваше отрицание очевидных энергетических рисков - рекордным стал не экспорт, а импорт.
Так что предлагаю впредь обходиться без этой категоричности и обмена любезностями
Я дивлюсь на все ширше. Зернові і олійні - це така саме енергія. Якщо згадати ще експорт електроенергії в Європу - то Україна виграє від здорожчання цін на енергоносії. Гривня буде міцнішати від подорожчання енергії (хоч і у вигляді зерна та олійних культур).
В Європі вже зараз на ТЕС дешевше спалювати кукурудзу аніж вугілля з огляду на необхідність придбати 3 тони квот СО2 по 65 евро/т!!!!
SherLock написав:«Софистика, пастор, софистика!» (С)
Ніколи не претендував на роль експерта. Тому доля правди у вашому висловлюванні є. До речі, дякую за альтернативну точку зору.
SherLock написав:Хотелки необходимо отделять от реальности. Коррекция в том виде, в каком видите её Вы, возможна только после панических настроений рынка. А паники сейчас я не вижу от слова «совсем».
Смію припустити, що не всі учасники форуму із вами погодяться . Почитайте повідомлення за останні два дні.
SherLock написав:Причины укрепления гривны ежу понятны. Более того, если политика размещения ОВГЗ останется такой же, какой она была последние две недели, гривна в ближайшей перспективе укрепится ещё больше. Если по Вашим словам, максимум через неделю будет коррекция, то вероятно Вы знаете что-то, чего не знаем все мы. В таком случае возникает ряд закономерных вопросов: может быть Вы очертите горизонт коррекции? Кто будет лихорадочно скупать валюту и под какую цель? И вообще, на какие уровни нам теперь ориентироваться?
На мою субєктивну точку зору, корекція буде чисто технічна, але завдяки психологічному фактору вона може сягати 30-40 коп, що в наш час є доволі багато. На наступному тижні змінюється погода а також довгі вихідні. Закінчився квартал. Виплатили квартальні премії. Тренд вниз, люди та фірми не спішать конвертувати гривню, тому створюється відкладений попит який хвилею може накрити ринок. Звичайно ці фактори які я перелічив, дріб'язкові, але за моїми спостереженнями ще від весни початок місяця завжди приносив нам укріплення гривні. Частково пов'язую це із періодом виплати зарплати.
SherLock написав:До тех пор, пока не будут окончательно (!!!) известны условия предстоящего аукциона, за коррекцию даже говорить не стоит. Насколько мне известно, сейчас поставлена задача вернуть иностранных инвесторов. Результат налицо. Неблагоприятных факторов для гривны на настоящий момент нет. Повторю, на настоящий момент.
Повертати іноземних інвесторів (а не спекулянтів) потрібно реформою судової системи. А цей процес дуже сильно храмає. Якщо ж ми повертаємо спекулянтів, то що ж, маємо всі шанси повторити 2019. Але ж "двічі в одну річку не ввійдеш" (с)... Можете пояснити но чому базується ваша фраза: "поставлена задача вернуть иностранных инвесторов"?
ПС: От для прикладу ФБ підкинув в стрічку тільки що таку точку зору https://www.facebook.com/uglanicaivan/p ... 58?__cft__[0]=AZUAgA0ScQ3EWhqThrWdqInRiqGbZg959vxxpNAEwcMCItRpgCeoKDA_WFYpcxXSmXUZ0OvLG0hvQ9cDypVsqvBoXOPgLuHLp5lOsS08Tw1ZwyiSbcmxzbHwYhNurhhbj-OvOOGEYFa9oB3J0R4p3XcFj6R6NmI7XCRxOvxpxeQFaw&__tn__=%2CO%2CP-R
Востаннє редагувалось Realist в Сер 06 жов, 2021 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Sidus написав:Время скупаться ОВГЗ, там из-за укрепления гривны доходность вообще в космос улетает: 15-20% спокойно за год.
Вот и "аленей" подвезли! Скупать ОВГЗ надо было месяц назад, а сегодня сбрасывать и на вырученную гривну в бакс прыгать. Вот тогда и будет 15-20% годовых. А сейчас уже поздно с козами на торг... Скупить ОВГЗ на дне курса, чтобы потом их слить при курсе 27 и ли 28 - вот это по нашему! Продаем когда дешево и покупаем когда дорого.
Это если сейчас купить баксы и на них купить валютные ОВГЗ, вот это еще куда ни шло. Хотя там доходность вообще слезы...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 06 жов, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.