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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8362836383648365>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 63
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
14%
9
26,50-27,00
33%
21
27,00-27,50
32%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Будь ласка відокремлюйте мух від котлет. Хтось в Україні, безумовно, виграє від здорожчання цін на енергоносії. Декілька відсотків нелохів.

Виграють всі причетні до АПК, а це - кілька мільйонів людей.
Крім того виграють власники ВДЕ.
  akido написав:Уся інша лохомаса програє бо інфляція з'їсть як розрекламований приріст зарплати, так і заощадження.

Лохомасі ніхто не заважав пересісти на електромобілі і купувати енергію по 0,84 грн/кВт. год за нічним тарифом у Енергоатома, а не бензин фактично у Путіна поки що вдесятеро-вдвадцятеро дорожче.
З досвіду 2007-2008 років - не очікуйте здешевлення гривні при поточних цінах на сталь.
https://www.metaltorg.ru/n/9B0AEF
Цены x/к стального листа в Польше достигли $2500 за тонну
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Чувствую в этом году отопительный сезон может начаться ближе к декабрю.
И закончится после новогодних праздников :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:30

  Denik написав:Я дивлюсь на все ширше. Зернові і олійні - це така саме енергія. Якщо згадати ще експорт електроенергії в Європу - то Україна виграє від здорожчання цін на енергоносії.
Гривня буде міцнішати від подорожчання енергії (хоч і у вигляді зерна та олійних культур).

В Європі вже зараз на ТЕС дешевше спалювати кукурудзу аніж вугілля з огляду на необхідність придбати 3 тони квот СО2 по 65 евро/т!!!!


Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.

Собственно, это всем и так очевидно. Мысль о том, что мы, оказывается, нетто-экспортер, а не нетто-импортер энергии - ваше личное изобретение, не находящее подтверждение ни в цифрах, ни в экспертном сообществе

PS: а гривна укрепляется вследствие монетарной политики НБУ - пока США стимулирует занятость и производство, мы боремся с инфляцией доллара
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:30

  Zebra написав:Чувствую в этом году отопительный сезон может начаться ближе к декабрю.


А в декабре "Да сколько уже там той зимы осталось! Перетерпят! А кому невтерпеж, пусть летят на Мальдивы"
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 06 жов, 2021 13:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:42

  zРадио написав:..пока США стимулирует занятость и производство, мы боремся с инфляцией доллара

справедливости ради, нам "не хватает" только девальвации сейчас. Это чтобы бенз стал "паписят", газ хз сколько, а к инфляции бакса добавилась лютая собственная.
Это попахивает "шоковой терапией"
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:44

  kluychkooleg написав:
  Zebra написав:Чувствую в этом году отопительный сезон может начаться ближе к декабрю.


А в декабре "Да сколько уже там той зимы осталось!"

будем изучать опыт пингвинов
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:46

  sequence написав:
  zРадио написав:..пока США стимулирует занятость и производство, мы боремся с инфляцией доллара

справедливости ради, нам "не хватает" только девальвации сейчас. Это чтобы бенз стал "паписят", газ хз сколько, а к инфляции бакса добавилась лютая собственная.
Это попахивает "шоковой терапией"


А кто ее, девальвацию, просит? Помните это: "я не хочу в туалет - мне туда надо". Предложением доллара мы, увы, не управляем, и на спрос влияем минимально.

PS: повторюсь, я не жду, а оцениваю риски
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:48

Уже три часа МБ бьется в 26.3250.
А завтра снова отпустят вниз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.

З жовтня місяця додасться експорт олії, якого майже не було у вересні. Тоді і поглянеио на статистику.
  zРадио написав:Собственно, это всем и так очевидно. Мысль о том, что мы, оказывается, нетто-экспортер, а не нетто-импортер энергии - ваше личное изобретение, не находящее подтверждение ни в цифрах, ни в экспертном сообществе

США виробляють більше 1 млн. бар. біоетанолу в день з кукурудзи. Якщо б вони це не робили то світ був би завалений американською кукурудзою по 150, можливо по 200 через логістичну кризу.
Але математика дуже проста. 80 дол./бар. - 600 дол. т. нафти. Це означає 800 дол для 1т бензину. 1 т біоетанолу- це 2,5 т кукурудзи. Тобто біоетанол в США вигідно робити з кукурудзою не дорожче 250-300. Це дає діапазон +50 = 300-350 на світових ринках за рахунок витрат на логістику.
Якщо Ви на бачите зв'язку цін на ринку "продовольства" з цінами на ринку "енергії" я Вам нічим не допоможу.
Висновок дуже простий = ціна на нафту підтримує ціни на продовольство.
Висока ціна на нафту - підтримує гривню через ціни на 65 млн.т. експорту зернових та 20 млн. т. олійних або продуктів їх переробки. 8 млн. т. імпорту нафти /нафтопродуктів/скрапленого газу - до дурня у порівнянні з експортом 85 млн. т. зерна та олійних...
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А кто ее, девальвацию, просит? Помните это: "я не хочу в туалет - мне туда надо". Предложением доллара мы, увы, не управляем, и на спрос влияем минимально.

На пропозицію долара впливає врожай. І ніхто цей вплив не зупинить бо для 70 млн. т. зерна та олійних просто немає елеваторів і цей об'єм можна лише експортувати.
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