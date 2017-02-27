akido написав:Будь ласка відокремлюйте мух від котлет. Хтось в Україні, безумовно, виграє від здорожчання цін на енергоносії. Декілька відсотків нелохів.
Виграють всі причетні до АПК, а це - кілька мільйонів людей. Крім того виграють власники ВДЕ.
akido написав:Уся інша лохомаса програє бо інфляція з'їсть як розрекламований приріст зарплати, так і заощадження.
Лохомасі ніхто не заважав пересісти на електромобілі і купувати енергію по 0,84 грн/кВт. год за нічним тарифом у Енергоатома, а не бензин фактично у Путіна поки що вдесятеро-вдвадцятеро дорожче. З досвіду 2007-2008 років - не очікуйте здешевлення гривні при поточних цінах на сталь. https://www.metaltorg.ru/n/9B0AEF
Цены x/к стального листа в Польше достигли $2500 за тонну
Denik написав:Я дивлюсь на все ширше. Зернові і олійні - це така саме енергія. Якщо згадати ще експорт електроенергії в Європу - то Україна виграє від здорожчання цін на енергоносії. Гривня буде міцнішати від подорожчання енергії (хоч і у вигляді зерна та олійних культур).
В Європі вже зараз на ТЕС дешевше спалювати кукурудзу аніж вугілля з огляду на необхідність придбати 3 тони квот СО2 по 65 евро/т!!!!
Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.
Собственно, это всем и так очевидно. Мысль о том, что мы, оказывается, нетто-экспортер, а не нетто-импортер энергии - ваше личное изобретение, не находящее подтверждение ни в цифрах, ни в экспертном сообществе
PS: а гривна укрепляется вследствие монетарной политики НБУ - пока США стимулирует занятость и производство, мы боремся с инфляцией доллара
zРадио написав:Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.
З жовтня місяця додасться експорт олії, якого майже не було у вересні. Тоді і поглянеио на статистику.
zРадио написав:Собственно, это всем и так очевидно. Мысль о том, что мы, оказывается, нетто-экспортер, а не нетто-импортер энергии - ваше личное изобретение, не находящее подтверждение ни в цифрах, ни в экспертном сообществе
США виробляють більше 1 млн. бар. біоетанолу в день з кукурудзи. Якщо б вони це не робили то світ був би завалений американською кукурудзою по 150, можливо по 200 через логістичну кризу. Але математика дуже проста. 80 дол./бар. - 600 дол. т. нафти. Це означає 800 дол для 1т бензину. 1 т біоетанолу- це 2,5 т кукурудзи. Тобто біоетанол в США вигідно робити з кукурудзою не дорожче 250-300. Це дає діапазон +50 = 300-350 на світових ринках за рахунок витрат на логістику. Якщо Ви на бачите зв'язку цін на ринку "продовольства" з цінами на ринку "енергії" я Вам нічим не допоможу. Висновок дуже простий = ціна на нафту підтримує ціни на продовольство. Висока ціна на нафту - підтримує гривню через ціни на 65 млн.т. експорту зернових та 20 млн. т. олійних або продуктів їх переробки. 8 млн. т. імпорту нафти /нафтопродуктів/скрапленого газу - до дурня у порівнянні з експортом 85 млн. т. зерна та олійних...