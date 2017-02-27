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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8362836383648365

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 63
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
14%
9
26,50-27,00
33%
21
27,00-27,50
32%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:59

следует еще готовиться к подорожанию почти всех товаров производимых у нас

1. транспортные перевозки подорожают скорее всего уже к концу этого месяца
2. газ который потребляют заводы и предприятия, на октябрь идет в закупке по 45грн/куб - и все это будет заложено в цену продукции
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Повертати іноземних інвесторів (а не спекулянтів) потрібно реформою судової системи. А цей процес дуже сильно храмає. Якщо ж ми повертаємо спекулянтів, то що ж, маємо всі шанси повторити 2019. Але ж "двічі в одну річку не ввійдеш" (с)...
Можете пояснити но чому базується ваша фраза: "поставлена задача вернуть иностранных инвесторов"?

Согласен, в моём тексте нужно было указать "инвесторов на рынок ОВГЗ". И конечно же не секрет, что первую скрипку там давно играет спекулятивный капитал. О целесообразности этого шага нужно спрашивать его автора. Наверное, есть причины. Я лишь говорил о том, что если тренд будет продолжен, коррекция будет не скоро. А вот хорошо это или нет - вопрос очень дискуссионный. Очень.
Ну а по поводу паники, конечно же речь шла о рынке, а не форуме. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:02

  Denik написав:З жовтня місяця додасться експорт олії, якого майже не було у вересні. Тоді і поглянеио на статистику


Да, подождем. Но, помнится, в августе вы говорили то же самое про сентябрь


  Denik написав:Якщо Ви на бачите зв'язку цін на ринку "продовольства" з цінами на ринку "енергії" я Вам нічим не допоможу.
Висновок дуже простий = ціна на нафту підтримує ціни на продовольство.


Разумеется. С этим никто не спорит. Вы намеренно сместили акценты дискуссии - я спорю не с этим, а с тем, что у нас профицитный энергетический эквивалент. Хотите, давайте все приведем к кВт, хотите, к Гкал. Любая энергетическая величина покажет дефицит - мы потребляем больше, чем производим!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:03

  Denik написав:Виграють всі причетні до АПК, а це - кілька мільйонів людей.

Ні. Ні. І ще раз ні. Бо АПК - це не лише про "продати подорожче та покласти гроші в кишеню". Це і про добрива, транспортування, агротехніка, ринок та ін. Цей врожай вже частково продано по старим цінам, готуватися до наступного сезону треба вже по новим. Як воно складеться у підсумку - ніхто не знає.

До того ж виграти "кілька мільйонів людей" аж ніяк не зможуть. Бо отримують більшість з них лише зарплатню, яку з'їсть інфляція.

Але так, кілька відсотків з цих мільйонів людей таки виграють.

  Denik написав:Лохомасі ніхто не заважав пересісти на електромобілі і купувати енергію по 0,84 грн/кВт. год за нічним тарифом у Енергоатома, а не бензин фактично у

Може тому, що за електромобіль треба викласти 10-річну середню зарплатню, на що лохомаса не спроможна ані фізично ані морально ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:06

  yuri_m написав:
  Sidus написав:Время скупаться ОВГЗ, там из-за укрепления гривны доходность вообще в космос улетает: 15-20% спокойно за год.

Вот и "аленей" подвезли! :mrgreen: Скупать ОВГЗ надо было месяц назад, а сегодня сбрасывать и на вырученную гривну в бакс прыгать. Вот тогда и будет 15-20% годовых. А сейчас уже поздно с козами на торг... Скупить ОВГЗ на дне курса, чтобы потом их слить при курсе 27 и ли 28 - вот это по нашему! :mrgreen: Продаем когда дешево и покупаем когда дорого.

Это если сейчас купить баксы и на них купить валютные ОВГЗ, вот это еще куда ни шло. Хотя там доходность вообще слезы...

Да-да, выгоднее сидеть не дешевеющем баксе в матрасе и иметь -5% в год. Я свои ОВГЗ давно купил, еси чо )
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Разумеется. С этим никто не спорит. Вы намеренно сместили акценты дискуссии - я спорю не с этим, а с тем, что у нас профицитный энергетический эквивалент. Хотите, давайте все приведем к кВт, хотите, к Гкал. Любая энергетическая величина покажет дефицит - мы потребляем больше, чем производим!

Доведеться перерахувати пшеницю по 5000 ккал/кг та олію по 9000 ккал/кг і енергопрофіцит стане очевидним.
  zРадио написав:Да, подождем. Но, помнится, в августе вы говорили то же самое про сентябрь

Була майже декада дощів через яку 20 днів фактично не збирали соняшник та кукурудзу. Це і відтермінувало ревальвацію)))))))))
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:11

  akido написав:
  Denik написав:Лохомасі ніхто не заважав пересісти на електромобілі і купувати енергію по 0,84 грн/кВт. год за нічним тарифом у Енергоатома, а не бензин фактично у

Може тому, що за електромобіль треба викласти 10-річну середню зарплатню, на що лохомаса не спроможна ані фізично ані морально ?

Скажу больше, надо сразу готовиться выложить через 6-7 лет еще 3-летнюю ЗП на замену аккумуляторов, что разово съест всю экономию на бензине...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:11

Кое-кто уже не знает как напарить лишних 4 млрда долларов людям...

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 26,35 Зрада десь згубилась....
  Grey001 написав:Скажу больше, надо сразу готовиться выложить через 6-7 лет еще 3-летнюю ЗП на замену аккумуляторов, что разово съест всю экономию на бензине...

Моїй тачці (плаг ін гібрид) якраз 8 років. З акумулятором все ок. Куплена за ціну аналогічною до бензинової
Цікаво, ті хто "економлять" на бензині готові сплачувати по 35-40 вже взимку???
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:20

  Sidus написав:Да-да, выгоднее сидеть не дешевеющем баксе в матрасе и иметь -5% в год. Я свои ОВГЗ давно купил, еси чо )

А зачем на нем сидеть, да еще и на матрасе? Есть куча вариантов, чтобы эти баксы работали и приносили прибыль минимум в 2-3 раза выше, чем дает простой депозит в банке. А если еще и головой немного подумать, то и в 10 раз больше можно накосить. ОВГЗ он купил "если чо". :mrgreen:
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