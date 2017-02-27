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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8364836583668367>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 64
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
16%
10
26,50-27,00
33%
21
27,00-27,50
31%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.

Ще потопчуся по наслідкам російської пропананди.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522619
По результатам торгов 5 октября на бирже в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла резко выросли – до 4738 ринггитов/т против 4583 ринггита/т на предыдущих торгах, следуя за активным ростом фьючерсов соевого масла на бирже СВОТ – на $50,9 за тонну до $1347,9 за тонну.

Повышению цен способствовала прежде всего повышательная динамика на мировом рынке нефти – в отчетную дату цены на нефть BRENT выросли на 2% в сутки, а на WTI достигли максимального показателя с 2014 г

Кореляція зараз буде дуже проста:
Якщо зростає нафта - зростає зерно та олія - зростає гривня.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:32

  Denik написав:МБ 26,35 Зрада десь згубилась....
  Grey001 написав:Скажу больше, надо сразу готовиться выложить через 6-7 лет еще 3-летнюю ЗП на замену аккумуляторов, что разово съест всю экономию на бензине...

Моїй тачці (плаг ін гібрид) якраз 8 років. З акумулятором все ок. Куплена за ціну аналогічною до бензинової
Цікаво, ті хто "економлять" на бензині готові сплачувати по 35-40 вже взимку???

То ж гибрид, а не электрокар... Сколько там тех батарей и как они используются...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:То ж гибрид

Не просто, а плагин. Там есть батареи немного. Обычно в городе только их и юзают. На трассе ДВС.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав: Куплена за ціну аналогічною до бензинової
Пару месяцев назад мы разбирали, что вы пригнали подержаный гибрид по цене новой бензиновой. Так что, налицо грубая (если не сказать бессовестная) манипуляция.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 06 жов, 2021 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:47

  Hotab написав:
  Grey001 написав:То ж гибрид

Не просто, а плагин. Там есть батареи немного. Обычно в городе только их и юзают. На трассе ДВС.


Консультант в салоне Тойоты говорил про RAV4 - если в основном в городе, то гибрид, если в основнолм трасса - то ДВС лучше (правда у него динамика слабая).
Там еще нужно считать, если даже в городе только, через сколько окупится разница в цене.
На МБ чуть отскочили, но то такое... Кому-то надо было купить сегодня и он устал биться об стену на 26.3250. Вот если бы завтра с утра эта стена опять стояла. Но нихт. НБУ с утра купит 5 млн. по 26.3250 и уйдет. А к обеду на 26.25 ловить будет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:про RAV4
(...)
Там еще нужно считать, если даже в городе только, через сколько окупится разница в цене.

а если учесть, что упомянутый РАВ4 прекрасно газируется..... :-)))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............06.10.2021...........07.10.2021
дата розрахунку..............05.10.2021............06.10.2021
Євро.................................30,6536.................30,4135...-0.78%
Долар США......................26,4244.................26,3503...-0.28%
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.

Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свою норму взял сразу. Со старта опустились на копейку, и только после этого приступили к традиционной кофейной церемонии. После этого началось неспешное, но очень уверенное и равномерной снижение. Чуть более, чем за час опустились на 4.5 копейки. В середине этого движения НБУ вышел с бидом ниже рынка. Я бы на третий день укрепляжа уже начал бы действовать чуть жестче.
Гривна укрепляется относительно укрепляющегося доллара, который достигнув минимума вчера около 18, с тех пор постоянно и достаточно интенсивно растет.
Справочный курс встретили котировками 26.3250 - 26.3450, что на 5.5 копеек ниже открытия. Биды на копейку выше уровня, который обозначил НБУ.
После 12 опустились еще на полкопейки, но позиции НБУ штурмовать не стали. После обеда активизировались запоздавшие покупатели, и котировки очень плавно выросли на 2 копейки. Сессия прошла весьма активно, обороты хорошие.
В мире доллар продолжал достиг пика около 13 часов, после чего немного откатился. Рекорд конца сентября устоял.
Официальный курс встретили котировками 26.3400 - 26.3600. За день упали на 4 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.3639 (-4) -201
2019 - 24.6118 (-26) +174

2018 - 28.0848 (-9)
2017 - 26.7399 (-6)
История призывает не удивляться сегодняшнему укреплению гривны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:05

Цена на энергетический уголь в Европе впервые в истории преодолела отметку $300 за тонну.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если цена на газ достигнет $4000-5000 - шепните кто-то правительству чтоб продали все запасы Нафтогаза из хранилищ одним лотом на споте и выплатили весь госдолг Украины. Такой шанс бывает один раз в истории независимости.

Как нить на палеттах и дровах перезимуем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:палеттах
пелетах :-)
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