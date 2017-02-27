Додано: Сер 06 жов, 2021 14:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............06.10.2021...........07.10.2021

дата розрахунку..............05.10.2021............06.10.2021

Євро.................................30,6536.................30,4135... -0.78%

Долар США......................26,4244.................26,3503...-0.28%

После полудня гривна укрепилась еще на копейку.



Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ свою норму взял сразу. Со старта опустились на копейку, и только после этого приступили к традиционной кофейной церемонии. После этого началось неспешное, но очень уверенное и равномерной снижение. Чуть более, чем за час опустились на 4.5 копейки. В середине этого движения НБУ вышел с бидом ниже рынка. Я бы на третий день укрепляжа уже начал бы действовать чуть жестче.

Гривна укрепляется относительно укрепляющегося доллара, который достигнув минимума вчера около 18, с тех пор постоянно и достаточно интенсивно растет.

Справочный курс встретили котировками 26.3250 - 26.3450, что на 5.5 копеек ниже открытия. Биды на копейку выше уровня, который обозначил НБУ.

После 12 опустились еще на полкопейки, но позиции НБУ штурмовать не стали. После обеда активизировались запоздавшие покупатели, и котировки очень плавно выросли на 2 копейки. Сессия прошла весьма активно, обороты хорошие.

В мире доллар продолжал достиг пика около 13 часов, после чего немного откатился. Рекорд конца сентября устоял.

Официальный курс встретили котировками 26.3400 - 26.3600. За день упали на 4 копейки относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 28.3639 (-4) -201

2019 - 24.6118 (-26) +174



2018 - 28.0848 (-9)

2017 - 26.7399 (-6)

История призывает не удивляться сегодняшнему укреплению гривны.