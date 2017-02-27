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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8364836583668367

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 64
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
16%
10
26,50-27,00
33%
21
27,00-27,50
31%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:15

  juristkostya написав:
  Zebra написав:палеттах
пелетах :-)

Если продадим весь газ, сожжем и паллеты :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:20

  Сибарит написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:палеттах
пелетах :-)

Если продадим весь газ, сожжем и паллеты :)


палитры и поллитры тоже в ход пойдут
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:25

  Denik написав:
  zРадио написав:Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.

Ще потопчуся по наслідкам російської пропананди.
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522619
По результатам торгов 5 октября на бирже в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла резко выросли – до 4738 ринггитов/т против 4583 ринггита/т на предыдущих торгах, следуя за активным ростом фьючерсов соевого масла на бирже СВОТ – на $50,9 за тонну до $1347,9 за тонну.

Повышению цен способствовала прежде всего повышательная динамика на мировом рынке нефти – в отчетную дату цены на нефть BRENT выросли на 2% в сутки, а на WTI достигли максимального показателя с 2014 г

Кореляція зараз буде дуже проста:
Якщо зростає нафта - зростає зерно та олія - зростає гривня.


Такое чувство, что вы общаетесь не со мной, а с собой. Это такая форма повествования, или демонстративный снобизм? Повторюсь, я не спорю с тем, что цены на энергоносители и продовольствие связаны, я утверждаю, что у нас дефицитный энергобаланс, заставляющий импортировать в энергетическом эквиваленте больше, чем экспортируем.

Можете добавить калорийность пшеницы и подсолнечника, если вы считаете это сильным аргументом. Правда, я не знаю, как можно получить деньги за один и тот же товар дважды, но не теряю надежды, что вы сможете это прояснить :lol:

Кстати, капсить и болдить текст для меня необязательно - я читаю все
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:36

  Zebra написав:Если цена на газ достигнет $4000-5000 - шепните кто-то правительству чтоб продали все запасы Нафтогаза из хранилищ одним лотом на споте и выплатили весь госдолг Украины. Такой шанс бывает один раз в истории независимости.

Как нить на палеттах и дровах перезимуем.

Кажете так, ніби це їх головна мета позбавити ваших онуків боргів.
Ви то перезимуете, вважаю особливо нікого це не турбує, хоч на кізяках. А ось профіт від такої шикарної угоди вітренки направлять в більш сприятливі для себе місця.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"Нафтогаз" получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа. Надо еще 20 млрд
https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-po ... 21528.html
Не думаю, що в ОГТС були такі кошти в грн, підозрюю, мусив щось продавати з валюти, отриманої за транзит. А може й просто валюту перерахував, хоча, це наврядче...
П.С. Поки що Denik молодчина, прорахував все відмінно. Але нерезиденти не заходять в ОВДП і ріст цін на енергоносії це серйозна річ. Самому вже цікаво на скільки ще зможе зміцнитися нацвалюта і скільки часу буде тривати цей процес...
orest
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