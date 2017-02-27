Додано: Сер 06 жов, 2021 15:25

Denik написав: zРадио написав: Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители. Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.

Ще потопчуся по наслідкам російської пропананди.

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522619

По результатам торгов 5 октября на бирже в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла резко выросли – до 4738 ринггитов/т против 4583 ринггита/т на предыдущих торгах, следуя за активным ростом фьючерсов соевого масла на бирже СВОТ – на $50,9 за тонну до $1347,9 за тонну.



Повышению цен способствовала прежде всего повышательная динамика на мировом рынке нефти – в отчетную дату цены на нефть BRENT выросли на 2% в сутки, а на WTI достигли максимального показателя с 2014 г



Кореляція зараз буде дуже проста:

Якщо зростає нафта - зростає зерно та олія - зростає гривня. Ще потопчуся по наслідкам російської пропананди.Кореляція зараз буде дуже проста:

Такое чувство, что вы общаетесь не со мной, а с собой. Это такая форма повествования, или демонстративный снобизм? Повторюсь, я не спорю с тем, что цены на энергоносители и продовольствие связаны, я утверждаю, что у нас дефицитный энергобаланс, заставляющий импортировать в энергетическом эквиваленте больше, чем экспортируем.Можете добавить калорийность пшеницы и подсолнечника, если вы считаете это сильным аргументом. Правда, я не знаю, как можно получить деньги за один и тот же товар дважды, но не теряю надежды, что вы сможете это прояснитьКстати, капсить и болдить текст для меня необязательно - я читаю все