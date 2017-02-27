zРадио написав:Где же здесь широта взглядов, если в условиях дорожающей энергии и несмотря на рекордный урожай импорт растет быстрее экспорта? Выходит, мы теряем, а не приобретаем от роста цен на энергоносители.
По результатам торгов 5 октября на бирже в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла резко выросли – до 4738 ринггитов/т против 4583 ринггита/т на предыдущих торгах, следуя за активным ростом фьючерсов соевого масла на бирже СВОТ – на $50,9 за тонну до $1347,9 за тонну.
Повышению цен способствовала прежде всего повышательная динамика на мировом рынке нефти – в отчетную дату цены на нефть BRENT выросли на 2% в сутки, а на WTI достигли максимального показателя с 2014 г
Кореляція зараз буде дуже проста: Якщо зростає нафта - зростає зерно та олія - зростає гривня.
Такое чувство, что вы общаетесь не со мной, а с собой. Это такая форма повествования, или демонстративный снобизм? Повторюсь, я не спорю с тем, что цены на энергоносители и продовольствие связаны, я утверждаю, что у нас дефицитный энергобаланс, заставляющий импортировать в энергетическом эквиваленте больше, чем экспортируем.
Можете добавить калорийность пшеницы и подсолнечника, если вы считаете это сильным аргументом. Правда, я не знаю, как можно получить деньги за один и тот же товар дважды, но не теряю надежды, что вы сможете это прояснить
Кстати, капсить и болдить текст для меня необязательно - я читаю все
Zebra написав:Если цена на газ достигнет $4000-5000 - шепните кто-то правительству чтоб продали все запасы Нафтогаза из хранилищ одним лотом на споте и выплатили весь госдолг Украины. Такой шанс бывает один раз в истории независимости.
Как нить на палеттах и дровах перезимуем.
Кажете так, ніби це їх головна мета позбавити ваших онуків боргів. Ви то перезимуете, вважаю особливо нікого це не турбує, хоч на кізяках. А ось профіт від такої шикарної угоди вітренки направлять в більш сприятливі для себе місця.
"Нафтогаз" получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа. Надо еще 20 млрд https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-po ... 21528.html Не думаю, що в ОГТС були такі кошти в грн, підозрюю, мусив щось продавати з валюти, отриманої за транзит. А може й просто валюту перерахував, хоча, це наврядче... П.С. Поки що Denik молодчина, прорахував все відмінно. Але нерезиденти не заходять в ОВДП і ріст цін на енергоносії це серйозна річ. Самому вже цікаво на скільки ще зможе зміцнитися нацвалюта і скільки часу буде тривати цей процес...
orest написав:"Нафтогаз" получил 27 млрд от Оператора ГТС на закупку газа. Надо еще 20 млрд https://www.rbc.ua/rus/news/naftogaz-po ... 21528.html Не думаю, що в ОГТС були такі кошти в грн, підозрюю, мусив щось продавати з валюти, отриманої за транзит. А може й просто валюту перерахував, хоча, це наврядче... П.С. Поки що Denik молодчина, прорахував все відмінно. Але нерезиденти не заходять в ОВДП і ріст цін на енергоносії це серйозна річ. Самому вже цікаво на скільки ще зможе зміцнитися нацвалюта і скільки часу буде тривати цей процес...
Тільки дурень буде зараз купувати газ по 5 тис щоб потім його продати по 700 грн і спалити в котлику.
Xenon написав:следует еще готовиться к подорожанию почти всех товаров производимых у нас
1. транспортные перевозки подорожают скорее всего уже к концу этого месяца 2. газ который потребляют заводы и предприятия, на октябрь идет в закупке по 45грн/куб - и все это будет заложено в цену продукции
Вы где такие цены увидели? 28-30 грн/м3
может ваш закупщик газа делает свой маленький бизнес?
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 06 жов, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.