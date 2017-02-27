Xenon написав:следует еще готовиться к подорожанию почти всех товаров производимых у нас
1. транспортные перевозки подорожают скорее всего уже к концу этого месяца 2. газ который потребляют заводы и предприятия, на октябрь идет в закупке по 45грн/куб - и все это будет заложено в цену продукции
Вы где такие цены увидели? 28-30 грн/м3
может ваш закупщик газа делает свой маленький бизнес?
1. предприятие, работает в Бориспольском районе, (ДКС - называется), вот такой тариф на октябрь, ноябрь будет подороже
2. а вот цена с автомобильной метановой заправки, пришла рассылка неделю назад (скорее всего через неделю будет значительно выше) (З 01.10.2021 CNG 37,68 грн./м3. Знижка 0,48 грн./м3 від 5 м3; знижка 0,72 грн./м3 від 25 м3; знижка 0,96 грн./м3 від 50 м3)
ПыСы - в Европе уже закрываются заводы по производству удобрений, у нас это в ближайшие месяцы произойдет.
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 06 жов, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
citramon написав:Если верить все тому же Кухару, то частный газ из подземных хранилищ уходит в Европу по нынешним интересным ценам. И это один из факторов дополнительного предложения валюты на межбанке.
Denik написав:Виграють всі причетні до АПК, а це - кілька мільйонів людей.
Ні. Ні. І ще раз ні. Бо АПК - це не лише про "продати подорожче та покласти гроші в кишеню". Це і про добрива, транспортування, агротехніка, ринок та ін. Цей врожай вже частково продано по старим цінам, готуватися до наступного сезону треба вже по новим. Як воно складеться у підсумку - ніхто не знає.
До того ж виграти "кілька мільйонів людей" аж ніяк не зможуть. Бо отримують більшість з них лише зарплатню, яку з'їсть інфляція.
Але так, кілька відсотків з цих мільйонів людей таки виграють.
Denik написав:Лохомасі ніхто не заважав пересісти на електромобілі і купувати енергію по 0,84 грн/кВт. год за нічним тарифом у Енергоатома, а не бензин фактично у
Може тому, що за електромобіль треба викласти 10-річну середню зарплатню, на що лохомаса не спроможна ані фізично ані морально ?
минулого року за півпая було 5К грн, цього року 6К грн. Виходить виграв!!!!
Zebra написав:Если цена на газ достигнет $4000-5000 - шепните кто-то правительству чтоб продали все запасы Нафтогаза из хранилищ одним лотом на споте и выплатили весь госдолг Украины. Такой шанс бывает один раз в истории независимости.
Аттракцион невиданной щедрости.Я думал,что по технике 26,5 край,впрочем,возможно это ложный прокол.Во всем мире доллар разворачивается в рост,сокращают выкуп трэша,в следующем году того гляди и ставку повысят,а в Украине бакс падает.Шапито.
juristkostya написав:Пару месяцев назад мы разбирали, что вы пригнали подержаный гибрид по цене новой бензиновой. Так что, налицо грубая (если не сказать бессовестная) манипуляция.
Новий аналог Вольта - Шевроле Круз коштує біля 20.000. Я брав ніяк не по ціні нової.
juristkostya написав:а если учесть, что упомянутый РАВ4 прекрасно газируется..... ))))))
Всі ігри з пропан-бутаном завершаться десь за місяць-два (коли треба буде масово сушити кукурудзу), бо газові зерносушарки на елеваторах найпростіше перевести власне на пропан-бутан. З цим можна і привітати всіх власників великих машин на "дешевому" газі. Краще б вже "дешевий" долар придбали....))))
goldfinger написав:Аттракцион невиданной щедрости.Я думал,что по технике 26,5 край,впрочем,возможно это ложный прокол.Во всем мире доллар разворачивается в рост,сокращают выкуп трэша,в следующем году того гляди и ставку повысят,а в Украине бакс падает.Шапито.
такое уже было, в 2008 когда весь мир уже был в кризисе, а у нас укреплялся курс до 4,6 и одна известная особа с телевизора заявляла что "криза минет"(с) и нас это вообще не затронет