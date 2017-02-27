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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8366836783688369>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 66
Менше 26,00
8%
5
26,00-26,50
17%
11
26,50-27,00
32%
21
27,00-27,50
30%
20
27,50-28,00
8%
5
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
4
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:15

  Shaman написав:
  Xenon написав:следует еще готовиться к подорожанию почти всех товаров производимых у нас

1. транспортные перевозки подорожают скорее всего уже к концу этого месяца
2. газ который потребляют заводы и предприятия, на октябрь идет в закупке по 45грн/куб - и все это будет заложено в цену продукции

Вы где такие цены увидели? :shock:
28-30 грн/м3

может ваш закупщик газа делает свой маленький бизнес? :D

1. предприятие, работает в Бориспольском районе, (ДКС - называется), вот такой тариф на октябрь, ноябрь будет подороже

2. а вот цена с автомобильной метановой заправки, пришла рассылка неделю назад
(скорее всего через неделю будет значительно выше)
(З 01.10.2021 CNG 37,68 грн./м3. Знижка 0,48 грн./м3 від 5 м3; знижка 0,72 грн./м3 від 25 м3; знижка 0,96 грн./м3 від 50 м3)

ПыСы - в Европе уже закрываются заводы по производству удобрений, у нас это в ближайшие месяцы произойдет.
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 06 жов, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:19

  zРадио написав:Газ на TTF обвалился до 1250

Як місцеві різдвяні розпродажі - піднімуть ціну, опустять на чверть від максимуму - завітайте до наших акційних знижок нового рівня.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:26

  Сибарит написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:палеттах
пелетах :-)

Если продадим весь газ, сожжем и паллеты :)

Если верить все тому же Кухару, то частный газ из подземных хранилищ уходит в Европу по нынешним интересным ценам. И это один из факторов дополнительного предложения валюты на межбанке.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:33

  citramon написав:Если верить все тому же Кухару, то частный газ из подземных хранилищ уходит в Европу по нынешним интересным ценам. И это один из факторов дополнительного предложения валюты на межбанке.

Частные добывающие компании, наоборот, наращивают добычу газа - до 426 млн куб м, на 4% больше, чем в августе прошлого года.
http://www.nefterynok.info/novosti/dobycha-gaza-v-ukraine-v-avguste-umenshilasna-2-do-168-mlrd-kub-m
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:35

  akido написав:
  Denik написав:Виграють всі причетні до АПК, а це - кілька мільйонів людей.

Ні. Ні. І ще раз ні. Бо АПК - це не лише про "продати подорожче та покласти гроші в кишеню". Це і про добрива, транспортування, агротехніка, ринок та ін. Цей врожай вже частково продано по старим цінам, готуватися до наступного сезону треба вже по новим. Як воно складеться у підсумку - ніхто не знає.

До того ж виграти "кілька мільйонів людей" аж ніяк не зможуть. Бо отримують більшість з них лише зарплатню, яку з'їсть інфляція.

Але так, кілька відсотків з цих мільйонів людей таки виграють.

  Denik написав:Лохомасі ніхто не заважав пересісти на електромобілі і купувати енергію по 0,84 грн/кВт. год за нічним тарифом у Енергоатома, а не бензин фактично у

Може тому, що за електромобіль треба викласти 10-річну середню зарплатню, на що лохомаса не спроможна ані фізично ані морально ?

минулого року за півпая було 5К грн, цього року 6К грн.
Виходить виграв!!!!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:40

  Zebra написав:Если цена на газ достигнет $4000-5000 - шепните кто-то правительству чтоб продали все запасы Нафтогаза из хранилищ одним лотом на споте и выплатили весь госдолг Украины. Такой шанс бывает один раз в истории независимости.

Как нить на палеттах и дровах перезимуем.

звучить як план,
чому палети,
ще є блоки АЕС...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:40

  juristkostya написав:
  Zebra написав:палеттах
пелетах :-)

пелети це в полькадот
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:44

Аттракцион невиданной щедрости.Я думал,что по технике 26,5 край,впрочем,возможно это ложный прокол.Во всем мире доллар разворачивается в рост,сокращают выкуп трэша,в следующем году того гляди и ставку повысят,а в Украине бакс падает.Шапито.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:Пару месяцев назад мы разбирали, что вы пригнали подержаный гибрид по цене новой бензиновой. Так что, налицо грубая (если не сказать бессовестная) манипуляция.

Новий аналог Вольта - Шевроле Круз коштує біля 20.000. Я брав ніяк не по ціні нової.
  juristkostya написав:а если учесть, что упомянутый РАВ4 прекрасно газируется..... ))))))

Всі ігри з пропан-бутаном завершаться десь за місяць-два (коли треба буде масово сушити кукурудзу), бо газові зерносушарки на елеваторах найпростіше перевести власне на пропан-бутан.
З цим можна і привітати всіх власників великих машин на "дешевому" газі.
Краще б вже "дешевий" долар придбали....))))
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:54

  goldfinger написав:Аттракцион невиданной щедрости.Я думал,что по технике 26,5 край,впрочем,возможно это ложный прокол.Во всем мире доллар разворачивается в рост,сокращают выкуп трэша,в следующем году того гляди и ставку повысят,а в Украине бакс падает.Шапито.

такое уже было, в 2008
когда весь мир уже был в кризисе, а у нас укреплялся курс до 4,6 и одна известная особа с телевизора заявляла что "криза минет"(с) и нас это вообще не затронет
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