Национальный банк Польши впервые за 9 лет поднимает ставку рефинансирования
WARSAW, Poland (AP) — Poland’s central bank has unexpectedly raised interest rates as the central European nation faces an accelerating inflation rate that is currently the highest in the European Union. The annual inflation rate registered at 5.8% in September. That’s the highest in two decades. Economists predict that it is likely to accelerate even further in the coming months. The National Bank of Poland raised the reference rate to 0.5% from 0.1%. Wednesday’s decision came as a surprise. Many experts had expected that interest rates wouldn’t go up until next year because many of the reasons for the rising inflation are related to temporary shocks beyond the control of the central bank
juristkostya написав:Пару месяцев назад мы разбирали, что вы пригнали подержаный гибрид по цене новой бензиновой. Так что, налицо грубая (если не сказать бессовестная) манипуляция.
Новий аналог Вольта - Шевроле Круз коштує біля 20.000. Я брав ніяк не по ціні нової.
juristkostya написав:а если учесть, что упомянутый РАВ4 прекрасно газируется..... ))))))
Всі ігри з пропан-бутаном завершаться десь за місяць-два (коли треба буде масово сушити кукурудзу), бо газові зерносушарки на елеваторах найпростіше перевести власне на пропан-бутан. З цим можна і привітати всіх власників великих машин на "дешевому" газі. Краще б вже "дешевий" долар придбали....))))
1. В любом случае, чистый бензин аналогичного возраста/пробега был бы сильно дешевле. И тот факт, что вы не называете конкретики по вашей покупке красноречиво говорит: арифметика не на вашей стороне
2. За типичный срок эксплуатации авто газовая установка отбивается не менее 10 раз. Так что, несколько месяцев "нерентабельных" цен владельцы переживут. При условии, что эта ситуация вообще сложится
Среда продолжила тенденции первых двух дней этой недели и прошла очень напряженно на валютном рынке. Котировки доллара формально снизились не очень существенно – всего на 1 копейку с 26,38/26,40 до 26,37/26,39 гривен, но снова лишь благодаря поддержке Нацбанка. Он дважды сегодня выходил на рынок с интервенциями.
В первый раз – купил в самом начале сессии $5 млн по цене 26,395 гривен и быстро ушел. Это сильно доллару не помогло и к 11 часам котировки снизились до 26,36/26,38 гривен. Предложение снова превышало спрос. И поэтому после 11 часов регулятор вышел с покупкой большего объема, но ценой чуть ниже рыночной на тот момент – он покупал доллар по 26,315 гривен. Второй выход Нацбанка быстро расшевелил покупателей, которые вышли с основными объемами покупок, понимая, что ниже уже не будет.
В итоге рост спроса подтянул котировки до отметки 26,325/26,345 гривен за доллар к полудню, а на обед дилеры пошли при уровне 26,32/26,34.
После 14 часов курс уже только постепенно рос как за счет спроса со стороны крупных покупателей, так и за счет котировок на мелких сделках, по которым котировки обычно всегда выше.
Если в 14:00 доллар еще котировался в пределах 26,32/26,34 гривен, то к 15:00 курс вырос до 26,335/26,355 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,37/26,39. Общий объем сделок в среду превысил $215 млн, что достаточно много для украинского рынка.
Главные события 6 октября на валютном рынке:
Доллар за день подешевел на 1 копейку — с утренних 26,38/ 26,40 до 26,37/26,39 гривен.
Нацбанк сегодня на торги в начале выходил с покупкой $5 млн по 26,395 гривен, а затем долго простоял с покупкой валюты по 26,315 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3603 гривен за доллар, а официальный курс на 7 октября 2021 года установлен на уровне 26,3503 гривны за доллар.
juristkostya написав:1. В любом случае, чистый бензин аналогичного возраста/пробега был бы сильно дешевле. И тот факт, что вы не называете конкретики по вашей покупке красноречиво говорит: арифметика не на вашей стороне
Не був би - 100%. Може тому, що мені дуже з аукціоном підвезло.
juristkostya написав:2. За типичный срок эксплуатации авто газовая установка отбивается не менее 10 раз. Так что, несколько месяцев "нерентабельных" цен владельцы переживут. При условии, что эта ситуация вообще сложится
Костя, мені здається Ви не розумієте глибину енергетичної кризи, що насувається. Коли ця криза скінчиться - ДВЗам буде дозволено спалювати лише біоетанол або біометан.
У меня назрел вопрос. Если гривна сейчас - the best of the best и делает одной левой доллар... Почему к нам не выстраиваются очереди иностранцев с одной целью: вложиться (или правильнее будет "влоШиться") в самую твердую из мировых валют по версии 2021 года? Где нерезиденты? Почему, если все так чудесно, у нас поднимают, а не понижают ставку?
И самое главное: что кому-то из присутствующих дало укрепление гривны, кроме самого факта, что "некто сидящий в долларе - влетел, а я нет"? Смотрю, как тут некоторые с пеной у рта и улыбкой до ушей каждый день расписывают все прелести бытия. Народ, что у нас подешевело вместе с долларом? Может, инфляция упала? Бензин, подсолнечное масло стало дешевле? Чему мы радуемся? Что "олени" отдадут больше долларов за тот же суповой набор? Ну так, радость такая себе...
Denik написав:Костя, мені здається Ви не розумієте глибину енергетичної кризи, що насувається. Коли ця криза скінчиться - ДВЗам буде дозволено спалювати лише біоетанол або біометан.
Мабуть, я також не розумію глибини кризи. Не бачу, щоб раптом закінчувалися викопні джерела енергії, покладів нафти, газу, вугілля вистачить на дуже довго, тим більше, що відкривають все нові родовища. Абсолютно не помічаю критичного росту економіки і споживання нафти-газу над можливості видобутку, навпаки,є тенденції зменшення споживання. Ріст цінна нафту сягнув небачених висот? Ні, нафта коштувала 100+ і жодної кризи не було. Зараз ОПЕК всіма силами стримує ріст видобутку, щоб зберегти існуючий рівень цін.А ситуацію з цінами на газ в Європі спровокували росія і Німеччина. Врегулювати політично-логістичні причини росту цін на газ не складає великих проблем і, підозрюю, їх скоро врегулюють. Процес "декарбонізації" в світі виглядає необдуманим, неврегульованим чи безглуздим в існуючому руслі. Вітряки, сонячні батареї в місцях оптимального, з точки зору логістики, розсташування зменшують землі сг призначення. Ріст цін на їжу, провокований зменшенням, з різних причин, площ агродіяльності та ростом населення землі призводить до грандіозних вирубок лісів в Аргентині, Бразилії, росії і тд, чим значно більше погіршується ситуація з СО2 ніж виграється виробничо-екологічними обмеженнями. Тому, замість кризи я бачу необдуману політику зменшення викидів і газовий шантаж Європи, який мусить бути адекватно покараним... Щодо електротранспорту, повторюся, його ефективність зараз дуже мала. Це, якщо ми говоримо про транспортне забезпечення економіки, вантажну та пасажирську логістику чи навіть оперативність екстренних-рятувальних служб чи банальних комівояжорів, а не переміщення приватної дупи на відстань до 50-100 км з дому на роботу і взад. Тим більше, з огляду на концентрацію виробництва більшості батарей в тому таки Китаї. І ще мене дуже цікавить, що будуть жерти численні жителі піщаних африкансько-азійських чи льодяних північних територій, якщо авто з ДВЗ заставлять їздити на біопальному? Їм будуть генерувати білки і вуглеводи з нафти і газу??? Я не приколююся, мені справді цікаво зрозуміти інше бачення "енергетичної кризи" і перспективи вирішення реально існуючої продуктової кризи і хронічного недоїдання значної частини населення Землі...