Додано: Сер 06 жов, 2021 17:50

Среда продолжила тенденции первых двух дней этой недели и прошла очень напряженно на валютном рынке. Котировки доллара формально снизились не очень существенно – всего на 1 копейку с 26,38/26,40 до 26,37/26,39 гривен, но снова лишь благодаря поддержке Нацбанка. Он дважды сегодня выходил на рынок с интервенциями.



В первый раз – купил в самом начале сессии $5 млн по цене 26,395 гривен и быстро ушел. Это сильно доллару не помогло и к 11 часам котировки снизились до 26,36/26,38 гривен. Предложение снова превышало спрос. И поэтому после 11 часов регулятор вышел с покупкой большего объема, но ценой чуть ниже рыночной на тот момент – он покупал доллар по 26,315 гривен. Второй выход Нацбанка быстро расшевелил покупателей, которые вышли с основными объемами покупок, понимая, что ниже уже не будет.



В итоге рост спроса подтянул котировки до отметки 26,325/26,345 гривен за доллар к полудню, а на обед дилеры пошли при уровне 26,32/26,34.



После 14 часов курс уже только постепенно рос как за счет спроса со стороны крупных покупателей, так и за счет котировок на мелких сделках, по которым котировки обычно всегда выше.



Если в 14:00 доллар еще котировался в пределах 26,32/26,34 гривен, то к 15:00 курс вырос до 26,335/26,355 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,37/26,39. Общий объем сделок в среду превысил $215 млн, что достаточно много для украинского рынка.

Главные события 6 октября на валютном рынке:



Доллар за день подешевел на 1 копейку — с утренних 26,38/ 26,40 до 26,37/26,39 гривен.



Нацбанк сегодня на торги в начале выходил с покупкой $5 млн по 26,395 гривен, а затем долго простоял с покупкой валюты по 26,315 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,3603 гривен за доллар, а официальный курс на 7 октября 2021 года установлен на уровне 26,3503 гривны за доллар.