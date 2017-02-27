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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8368836983708371>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 68
Менше 26,00
7%
5
26,00-26,50
16%
11
26,50-27,00
31%
21
27,00-27,50
31%
21
27,50-28,00
9%
6
28,00-28,50
0
0
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
6%
4
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Коли ця криза скінчиться - ДВЗам буде дозволено спалювати лише біоетанол або біометан.

Электричкам будет разрешено заправляться раз в неделю на половину емкости, киловатт домашнего потребления после 200 будет стоить как литр бензина, еда будет продаваться по талонам после сдачи биометана, собранного при помощи специально разработанных памперсов, ...

Не бывает принципиально дорогой или дешевой энергии. Бывают временные перекосы, вызванные техническими или административными причинами. Рынок очень быстро эти перекосы устраняет. Тот же газ в авто - отличный пример этого явления, по мере увеличения его потребления цены стремятся выровняться с бензином. С электричеством будет то же самое, но заденет это весь быт. С топливом, добываемым из еды все еще хуже.

История циклична. Когда-то переходили с бумажной упаковки на пластиковую, чтобы сохранить природу, а теперь переходим с пластиковой на бумажную, чтобы сохранить природу.

ЗЫ Как же быстро все забыли чрезвычайное положение в энергетике!
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 06 жов, 2021 22:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:35

  Denik написав:
  orest написав:Мабуть, я також не розумію глибини кризи. Не бачу, щоб раптом закінчувалися викопні джерела енергії, покладів нафти, газу, вугілля вистачить на дуже довго, тим більше, що відкривають все нові родовища. Абсолютно не помічаю критичного росту економіки і споживання нафти-газу над можливості видобутку, навпаки,є тенденції зменшення споживання. Ріст цінна нафту сягнув небачених висот? Ні, нафта коштувала 100+ і жодної кризи не було. Зараз ОПЕК всіма силами стримує ріст видобутку, щоб зберегти існуючий рівень цін.А ситуацію з цінами на газ в Європі спровокували росія і Німеччина. Врегулювати політично-логістичні причини росту цін на газ не складає великих проблем і, підозрюю, їх скоро врегулюють.

Я не знаю скільки буде спожито енергоносіїв в Азії і чим все закінчиться.
Я не знаю скільки там було надруковано всяких грошей і чим там все закінчиться.

Пишите, что знаете наверняка.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:20

  Сибарит написав:
  Denik написав:Коли ця криза скінчиться - ДВЗам буде дозволено спалювати лише біоетанол або біометан.

Электричкам будет запрещено заправляться раз в неделю на половину емкости, киловатт домашнего потребления после 200 будет стоить как литр бензина, еда будет продаваться по талонам после сдачи бирметана, собранного при помощи специально разработанных памперсов, ...

Не бывает принципиально дорогой или дешевой энергии. Бывают временные перекосы, вызванные техническими или административными причинами. Рынок очень быстро эти перекосы устраняет. Тот же газ в авто - отличный пример этого явления, по мере увеличения его потребления цены стремятся выровняться с бензином. С электричеством будет то же самое, но заденет это весь быт. С топливом, добываемым из еды все еще хуже.

История циклична. Когда-то переходили с бумажной упаковки на пластиковую, чтобы сохранить природу, а теперь переходим с пластиковой на бумажную, чтобы сохранить природу.

ЗЫ Как же быстро все забыли чрезвычайное положение в энергетике!

Стосовно виділеного, перший перехід був ефективним і правильним, а потім просто не переймалися питанням утилізації-переробки. Зараз з пластику на папір ніхто в світі не переходить. Питання стоїть, що полімери мають бути зібрані і перероблені-повторно викоритсані. Упаковка з вторинного полімеру зараз в Європі дорожча за аналоги з первинки. А ламінований папір, як альтирантива полімеру - заборонений, адже ламінований картон не підлягає переробці.
Це наші "законотворці", перекладаючи і пробуючи адаптувати директиву ЄС на 100 сторінок тексту, створили законопроект на 4 сторінки, і щоб не заморочуватися складними речами регламентування і опису видів безпечних полімерів, визначення дозволених груп пакування, методів рециклінгу і стимулів максимального збору, написали пункт про тотальну заборону пластикової упаковки (з абсолютною незрозумілістю чи й пляшок) :mrgreen: Не заморочуючись альтернативами пакуванню, зручністю і ефективністю процесу реалізації продуктів. Займаючись, підозрюю несвідомо через тупість і обмеженість, створенням фундаментальних переваг виробникам продуктів в інших країнах і стимулюючи імпорт і тд. Не переймаючись відсутністю виробництва альтернативних видів упаковки, шкідливістю таких виробництв, значному росту ваги продуктів, росту витрат на логістику і спалення значно більшої кількості солярки. І тд і тп.
Востаннє редагувалось orest в Сер 06 жов, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Электричкам будет запрещено заправляться раз в неделю на половину емкости, киловатт домашнего потребления после 200 будет стоить как литр бензина, еда будет продаваться по талонам после сдачи бирметана, собранного при помощи специально разработанных памперсов, ..

Навпаки, ВДЕ вирішує дуже багато проблем. Продивіться тижненеіий звіт Укренерго.
ВДЕ, яке побудували за 2 роки забезпечує 11% виробництва - такого швидкого розвитку не було навіть при плані ГОЛЕРО. При цьому на ВДЕ накладаються балансові обмеження до 2 ГВт.
Це означає, що збалансувати українську систему можна, заряджаючи вдень мільйон електромобілів...
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:32


Путин обратился к Газпрому насчет Украины


"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях", – сказал Путин.

Он также выразил мнение, что Газпрому не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, хотя это и выгодно.

"Смотрите: Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал, – давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле все получается – под 3 млрд по году. Но я прошу этого не делать ", – отметил Путин.

При этом он добавил, что давление газа по ГТС нельзя увеличить, "поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия".
"Там в любой момент может что-то лопнуть, произойти. И тогда наступят вообще неблагоприятные последствия для всех: и для транзитной стороны, и для потребителей", – резюмировал Путин.
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 06 жов, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:33

  Denik написав:
  Сибарит написав:Электричкам будет запрещено заправляться раз в неделю на половину емкости, киловатт домашнего потребления после 200 будет стоить как литр бензина, еда будет продаваться по талонам после сдачи бирметана, собранного при помощи специально разработанных памперсов, ..

Навпаки, ВДЕ вирішує дуже багато проблем. Продивіться тижненеіий звіт Укренерго.
ВДЕ, яке побудували за 2 роки забезпечує 11% виробництва - такого швидкого розвитку не було навіть при плані ГОЛЕРО. При цьому на ВДЕ накладаються балансові обмеження до 2 ГВт.
Це означає, що збалансувати українську систему можна, заряджаючи вдень мільйон електромобілів...

вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?

Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим.
Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:49

  Xenon написав:"Смотрите: Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал, – давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле все получается – под 3 млрд по году. Но я прошу этого не делать ", – отметил Путин.

Оце 100% брехні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:01

  Denik написав:
  Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?

Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим.
Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.


як зелена генерація з тарифом до 7 грн за квт дозволяє без особливих збитків пройти кризу та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення?

ps зараз виробництво не обмежується. обмежувалося сонце. сонця зимою майже не має. за обмеження сплачується.
ви взагалі не в матеріалі
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:18

  Denik написав: мені здається Ви не розумієте глибину енергетичної кризи, що насувається.
Коли ця криза скінчиться - ДВЗам буде дозволено спалювати лише біоетанол або біометан.

В конце 19 века аналитики всерьёз предупреждали, что слишком много развелось лошадей: скоро дворники не будут успевать подчищать лошадиный навоз и мегаполисы типа Лондона в нём неизбежно утонут.
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