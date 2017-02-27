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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:21
Denik написав:
Може тому, що мені дуже з аукціоном підвезло.
Это, кстати, ключевой признак всей вашей "аналитики": берёте единичный пример и делаете из него глобальный вывод. А мы тут хором недоумеваем, как такое вообще можно было придумать.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:57
zРадио написав:
Очевидно, что высоким предложением доллара американцы решают абсолютно прагматичные задачи - поддержание спроса (а значит производства и занятости), увеличение кредитования бизнеса в собственное развитие, повышение конкурентоспособности американских товаров за рубежом. Справляются, кстати, успешно. И ужесточение ДКП не за горами (с соответствующими последствиями для валют развивающихся стран).
О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно.
А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит.
Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?
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Igneus
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