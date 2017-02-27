Это, кстати, ключевой признак всей вашей "аналитики": берёте единичный пример и делаете из него глобальный вывод. А мы тут хором недоумеваем, как такое вообще можно было придумать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:21
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:57
О цикличности ДКП США, в частности, о предыдущих результатах ужесточения ДКП после QE известно.
А вот судя по хроническому дефициту торгового баланса США ( за июль -70,3 млрд., а за август -73,3 млрд.), на конкурентоспособность американских товаров за рубежом QE, похоже, не влияет, тогда как, например, в Германии постоянный профицит, а максимальный дефицит был всего лишь ... -536 млн. При этом укрепление доллара к корзине валют ухудшит конкурентоспособность товаров и увеличит этот дефицит.
Наконец, а что, если к инфляции до 2% не захотят быстро возвращаться и она будет некоторое время, хотя и не столько, как в 70-х годах 20-го века, более этого целевого уровня, например, из-за финансирования за счет роста госдолга инфраструктурного и экологического планов?
Додано: Чет 07 жов, 2021 03:27
А разве они хоть чтото вкладывали? Все это в кредит покупались, под гарантии государства, да еще и с преференциями по налогам. А выплачивается кредит за счет зеленого тарифа, т.е. из госбюджета и кармана пересичных в виде безумных тарифов. Было бы вообще удивительно, если бы они хоть чтото вкладывали или строили. Говорят у них принцип - ничего не вкладывать в отжатые предприятия и бизнес, а доить их в ноль, пока не развалятся, после чего повесить долги на шею государству и умыть руки.
Учитывая, что газ добывается по 1 гривне, а продается по 8-20 грн, основной доход газовым баронам идет в гривне. А значит выгоды им от высокого курса доллара нет - меньше смогут валюты за границу вывести. Вот в этом очевидно и причина дорогой гривны по отношению к доллару. Если ситуация с газом изменится то и курс низким держать уже не будут.
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